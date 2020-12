Jong Ajax verzuimt te winnen na schitterende actie van Devyne Rensch

Jong Ajax is er maandagavond niet in geslaagd om te winnen van FC Eindhoven. De beloftenploeg van de Amsterdammers kwamen in de eerste helft op voorsprong na een prachtige individuele actie van Devyne Rensch, maar zagen de Noord-Brabanders in de laatste minuut van de tweede helft langszij komen via een penalty van Lorenzo van Kleef: 1-1.

Door treffers van Lassina Traoré, Noa Lang, Jurgen Ekkelenkamp, Perr Schuurs, Ryan Gravenberch en een eigen doelpunt van Bart Biemand won Jong Ajax vorig seizoen nog met 6-0 van FC Eindhoven, maar ditmaal ging het niet zo eenvoudig. Bij rust leidde de ploeg van Mitchell van der Gaag weliswaar met 1-0, maar Ajax kwam daarvoor al enkele keren goed weg. Zo vroeg Eindhoven na dertien minuten tevergeefs om een strafschop toen Jort van der Sande door Kjell Scherpen werd getorpedeerd op het moment de doelman de bal voor zijn voeten wegtikte.

Er kwamen nog meer kansen voor Eindhoven: Scherpen moest een kopbal van Van der Sande uit een corner keren, zag een inzet van Hugo Botermans in het zijnet vliegen en haalde opgelucht adem toen een afstandsschot van Jacky Donkor neerdaalde op de lat. Tegen de verhoudingen in kwam Ajax op voorsprong, toen Rensch succesvol uithaalde na een individuele actie in het strafschopgebied. In de blessuretijd van de eerste helft was Ajax dicht bij het tweede doelpunt, maar een fraaie aanval via Kenneth Taylor en Sontje Hansen mondde uit in een schot van Victor Jensen op de paal.

De tweede helft stond bepaald niet bol van veel spektakel. Wel had Jensen twintig minuten na rust een doelpunt op de schoen, maar de Deen schoot in kansrijke positie op de voeten van doelman Ruud Swinkels. In de slotfase maakte de zestienjarige Kristian Hlynsson bij Jong Ajax zijn debuut in het Nederlandse profvoetbal. De jonge IJslander beleefde geen gelukkig debuut, want een minuut na zijn entree werd een handsbal van ploeggenoot Terrence Douglas bestraft met een penalty voor Eindhoven. Die werd door Van Kleef benut: 1-1.