Ruud van Nistelrooij sluit aan als assistent-bondscoach van Frank de Boer

Ruud van Nistelrooij gaat toetreden tot de technische staf van het Nederlands elftal. Bondscoach Frank de Boer heeft aan de NOS laten doorschemeren dat Van Nistelrooij tijdens het EK van komende zomer actief zal zijn als zijn assistent, zo meldt de omroep. De Boer hoopt dat Van Nistelrooij er al bij is als in maart 2021 de eerst kwalificatieduels voor het WK 2022 op het programma staan.

De vorige bondscoach van Oranje, Ronald Koeman, wilde Van Nistelrooij al toevoegen aan zijn staf voor het EK. Dat toernooi werd vanwege de coronacrisis echter met een jaar uitgesteld. Eind augustus bedankte Van Nistelrooij voor de mogelijkheid om tijdelijk als assistent van interim-bondscoach Dwight Lodeweges bij Oranje aan te schuiven. De oud-spits gaf de voorkeur aan het trainerschap van PSV Onder-19 en vond beide taken niet te combineren.

Bij de aanstelling van Frank de Boer in september was al duidelijk dat Van Nistelrooij nog steeds in beeld was. In november, voorafgaand aan de interlands tegen Spanje (1-1), Bosnië en Herzegovina (3-1) en Polen (1-2), liet De Boer weten een nieuwe poging te gaan wagen. "Na deze interlandperiode wil ik Van Nistelrooij opzoeken, een training van hem bekijken en dan een babbeltje met hem maken", zei de oefenmeester tijdens een persconferentie.

Het wordt voor Van Nistelrooij niet de eerste keer dat hij aan de slag gaat bij Oranje. De zeventigvoudig international werd na het WK 2014 de tweede assistent van Guus Hiddink. Na het vertrek van Hiddink in juli 2015 bleef hij aan als assistent van opvolger Danny Blind. In 2016 begon Van Nistelrooij bij de jeugd van PSV en vertrok hij uit Zeist. Op dit moment bestaat de technische staf van Oranje uit De Boer, zijn twee assistenten Lodeweges en Maarten Stekelenburg en keeperstrainer Patrick Lodewijks.