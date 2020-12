De Boer heeft duidelijke voorkeur voor eerste opponent in maart 2021

Frank de Boer is niet ontevreden over de loting voor de kwalificatiereeks voor het WK 2022. Oranje werd maandagavond gekoppeld aan Turkije, Noorwegen, Montenegro, Letland en Gibraltar op weg naar de eindronde in Qatar. "Het is geen poule des doods", reageert De Boer tegenover De Telegraaf. "Er is ook geen poule des doods. In iedere poule is het groepshoofd in mijn ogen favoriet."

De keuzeheer erkent dat Oranje niet 'zomaar' over Turkije en Noorwegen heen walst. "Turkije is een goede voetbalnatie met nieuwe talenten. En bij Noorwegen denk ik al snel aan Erling Haaland en Martin Ödegaard. Montenegro en Letland kunnen ook uit een goede organisatie spelen en tegen Gibraltar moeten we aan ons doelsaldo werken", blikt de oefenmeester alvast vooruit. De tien groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. De nummers twee gaan naar de play-offs.

De duels in de WK-kwalificatie vinden plaats van maart tot november 2021. Het programma is nog niet bekendgemaakt door de UEFA. De Boer heeft een duidelijke voorkeur voor een eerste tegenstander. "Meteen Turkije-uit zou wel lekker zijn", geeft hij aan. "Want tegen die tijd zijn er misschien nog steeds geen toeschouwers welkom. Ik zou in maart ook wel tegen Noorwegen willen spelen. Ik ben wel blij dat we geen landen als Zwitserland, Zweden en Rusland hebben getroffen. En verre reizen naar Azerbeidzjan en Kazachstan zijn ons ook bespaard gebleven. We weten waar we aan toen zijn. We kunnen aan de bak."

Ook in Noorwegen wordt gereageerd op de loting. "Het had beter en slechter gekund", stelt bondscoach Stale Solbakken. "Ik ben tevreden. Nederland is natuurlijk een zware tegenstander, maar geen onmogelijke opgave. Turkije, Montenegro en Letland zijn ver weg, maar het kan in ons voordeel werken als iedereen wat punten tegen elkaar pakt. Turkije lijkt een beetje op Dr Jekyll and Mr Hyde: je weet niet wie je tegenkomt. Het zijn technisch goede spelers, maar misschien wat wisselvallig. Op hun best kunnen ze iedereen verslaan, maar ze zakken soms door een ondergrens waar zulke goede spelers eigenlijk niet doorheen mogen zakken."