De Champions League en Europa League krijgen volgend jaar een broertje

Voor het eerst in ruim twee decennia is er met ingang van het seizoen 2021/22 een derde Europese toernooi, de UEFA Europa Conference League genaamd. Aan de opvolger van de Europa Cup III, waar in 1999 een einde aan kwam, nemen gedurende de voetbaljaargang maar liefst 184 clubs uit heel Europa deel. De plannen van de UEFA werpen uiteraard ook de nodige vragen op in binnen- en buitenland. Hieronder lees je een overzicht van de plannen omtrent het kleine broertje van de Champions League en Europa League.

De UEFA werkt al sinds 2015 aan het idee voor een derde toernooi op het Europese toneel, met de insteek om clubs uit de kleinere voetballanden in Europa meer kansen te bieden, ook op het gebied van sponsorgeld, televisiegelden en recettes. Menig ‘voetbaldwerg’ strandt namelijk in de kwalificatiecyclus van de Champions League en Europa League, waardoor men vaak vóór de start van het seizoen al is uitgeschakeld in Europa. In UEFA-kringen leeft tevens de verwachting dat de Europese subtop alleen maar beter wordt van een nieuw clubtoernooi. In verschillende buitenlandse media werd in 2018 gemeld dat de Europa League, met 48 deelnemers, zou worden opgesplitst, met de onderste 24 ploegen die dan in de zogeheten ‘Europa League 2’ zouden starten. Inmiddels is duidelijk dat medio 2021 de UEFA Europa Conference League het levenslicht zal zien.

De eerste editie van de Europa Conference League kent 32 deelnemers aan het hoofdtoernooi en in totaal zullen er vanaf volgend jaar zomer 141 wedstrijden worden afgewerkt. Tirana, de hoofdstad van Albanië, vormt op 25 mei 2022 het decor van de finale van het eerste seizoen, zo maakte de UEFA vorige week donderdag wereldkundig. De finalisten zullen over anderhalf jaar aantreden in de Arena Kombëtare, ook wel bekend onder de sponsornaam Air Albania Stadion. De thuishaven van de nationale ploeg van Albanië biedt plaats aan 22.500 toeschouwers. De UEFA verkoos Tirana boven de andere kandidaten Stade Geoffroy-Guichard (Frankrijk), het Pankritio Stadion (Griekenland) en de Toše Proeski Arena (Noord-Macedonië). De aanloop naar de eindstrijd, inclusief verschillende voorrondes, is echter lang. Het is in ieder geval zeker dat de donderdag wordt aangehouden als speeldag in de Europa Conference League, met 18.45 uur en 21.00 uur als vaste aanvangstijdstippen.

Nederlandse deelnemers aan de Europa Conference League?

Aan de hand van de coëfficiëntenranglijst wordt voorafgaand aan de kwalificatiecyclus het deelnemersveld bepaald door de UEFA. Nederland bezet per 1 december 2020 de achtste plaats op voornoemde ranglijst, waardoor één club instroomt in de derde kwalificatieronde en nog een andere club start in kwalificatieronde twee. Daarnaast kunnen ploegen die voortijdig afhaken in de Europa League ook nog het hoofdtoernooi van de Europa Conference League bereiken via de voorrondes. Van alle 55 bij de UEFA aangesloten bonden zal in ieder geval één club deelnemen aan het nieuwe toernooi en uit de voorrondes van de Champions League en Europa League zijn in totaal 46 teams afkomstig.

Voor het eerste seizoen van de Europa Conference League is gekozen voor een Champions Path en een League Path richting het eindtoernooi. Bij het eerste pad stromen de verliezers uit de kwalificatieronden van de Champions League in. Bij het tweede gedeelte is er sprake van clubs die aan de hand van de actuele coëfficiëntenranglijst van de UEFA kans maken op het hoofdtoernooi, zoals dat ook gebeurt in de overige Europese toernooien. De verdeling is als volgt: landen 1 t/m 5: één ticket, landen 6 t/m 15: twee tickets, landen 16 t/m 51: drie tickets, landen 52 t/m 54: twee tickets en land 55: één ticket. In totaal zijn er vier kwalificatierondes, inclusief playoffs, op weg naar de poulefase van de Europa Conference League.

Eerste kwalificatieronde Europa Conference League

De eerste ronde van de kwalificatiecyclus begint met een totaal van 72 clubs: 26 bekerwinnaars van de landen 30 t/m 55 van de coëfficiëntenranglijst van de UEFA én de 25 nummers twee van de competitie uit deze landen. Het deelnemersveld wordt compleet gemaakt door de 21 nummers drie van de competitie van de landen 29 t/m 50 op basis van de coëfficiënten die medio 2021 gelden.

Tweede kwalificatieronde Europa Conference League

In deze fase strijden maar liefst 110 teams om een plaats in de volgende kwalificatieronde. Het deelnemersveld is in dit geval opgedeeld in acht groepen:

• 36 winnaars van de eerste kwalificatieronde

• Drie verliezers uit de voorronden van de Champions League (Champions Path)

• Zeventien verliezende ploegen uit de eerste kwalificatieronde van de Champions League (Champions Path)

• Veertien bekerwinnaars van de landen 16 t/m 29 van de coëfficiëntenranglijst

• Veertien nummers twee van de competitie uit de landen 16 t/m 29

• Zestien nummers drie van de competitie uit de landen 13 t/m 28

• Negen nummers vier van de competitie uit de landen 7 t/m 15

• De nummer vijf van de competitie uit land 6.

Na de lange kwalificatiecyclus ziet het schema in de Europa Conference League er als volgt uit.

Derde kwalificatieronde Europa Conference League

In ronde drie gaan 62 clubs uit heel Europa voor een plaats in de play-offs van het nieuwe Europese toernooi:

• Tien winnaars van de tweede kwalificatieronde in de Europa Conference League (Champions Path)

• 45 winnaars uit de tweede kwalificatieronde (League Path)

• De zes nummers drie van de competitie van de landen 7 t/m 12 van de coëfficiëntenranglijst

• De nummer vier van de competitie van land 6 wat betreft de coëfficiëntenverdeling

Playoff-fase Europa Conference League

In totaal nemen 44 Europese clubs de laatste hobbel richting de groepsfase van de Europa Conference League.

• Vijf winnaars uit de derde kwalificatieronde (Champions Path)

• Vijf verliezende clubs uit de derde kwalificatieronde van de Europa League (Champions Path)

• 26 winnende ploegen uit de derde kwalificatieronde (League Path)

• Drie losers uit de derde kwalificatieronde van de Europa League (League Path)

• Vier nummers zes van de competitie van de landen 1 t/m 4 van de coëfficiëntenranglijst

• De nummer vijf van de competitie van land 5 van het coëfficiëntengebeuren

Groepsfase Europa Conference League

Na de lange kwalificatiecyclus, gepland voor juli en augustus 2021, begint in september volgend jaar dan eindelijk de poulefase van de Europa Conference League. De zes groepswedstrijden worden in de maanden september, oktober en december afgewerkt. 32 clubs strijden in acht groepen van vier om de derde Europese beker:

• De vijf winnaars van de play-off ronde (Champions Path)

• De zeventien winnaars van de play-off ronde (League Path)

• De tien losers van de play-off ronde van de Europa League

In de Albanese hoofdstad Tirana wordt op 25 mei 2022 de finale van de Europa Conference League gespeeld.

Verdere verloop van de Europa Conference League

De acht groepswinnaars plaatsen zich automatisch voor de achtste finale in de Europa Conference League. Nieuw is dat er voorafgaand aan de round of 16 een extra kwalificatieronde (februari 2022) staat ingepland met daarin de acht nummers twee van de poulefase en de acht nummers drie van de groepsfase in de Europa League van het seizoen 2020/21. De acht winnaars van deze ronde mogen zich vervolgens opmaken voor de achtste finale (maart 2022). Via de kwartfinale (april 2022) en de halve finale (april en mei 2022) wordt uiteindelijk de finale bereikt in Tiran, op 25 mei 2022, ruim een halfjaar voordat het WK in Qatar aanvangt. De winnaar verdient een Europa League-ticket, als er niet al een plaatsbewijs voor de Champions League in de wacht is gesleept. De UEFA is voornemens om de Europa Conference League in ieder geval tot de zomer van 2024 op de speelkalender te houden. Het deelnemersveld in de Europa League wordt vanaf volgend jaar teruggebracht van 48 naar 32 ploegen, om zo het niveau van het tweede Europese toernooi omhoog te brengen.