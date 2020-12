Nederland speelt WK-kwalificatie tegen Turkije en Noorwegen

Het Nederlands elftal is bij de loting voor de WK-kwalificatie gekoppeld aan onder meer Turkije. De ploeg van bondscoach Frank de Boer moet in Groep G ook afrekenen met het Noorwegen van Erling Braut Haaland en Martin Ödegaard. De overige tegenstanders voor Oranje zijn Montenegro, Letland en Gibraltar. Rafael van der Vaart was in Zürich deels verantwoordelijk voor het verrichten van de loting.

De laatste keer dat Nederland en Turkije elkaar troffen was in 2015 voor de EK-kwalificatie voor het eindtoernooi een jaar later. De thuiswedstrijd voor Oranje eindigde in 1-1 na een late gelijkmaker van Klaas-Jan Huntelaar, in Turkije verloor de ploeg van toenmalig bondscoach Danny Blind met liefst 3-0. Oguzhan Özyakup, die vorig jaar op huurbasis voor Feyenoord uitkwam, maakte in dat duel de openingstreffer. Uiteindelijk wist Turkije zich als nummer drie te kwalificeren voor het EK, terwijl Nederland als nummer vier werd uitgeschakeld.

De duels in de WK-kwalificatie vinden plaats van maart tot november 2021. De tien groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. De nummers twee gaan naar de play-offs, samen met de twee best presterende landen uit de Nations League die in hun WK-kwalificatiegroep niet bij de beste twee eindigen. In de play-offs strijden twaalf landen in maart 2022 via een knock-outsysteem om drie tickets naar Qatar. In totaal gaan dus dertien Europese deelnemers naar het WK.

Het WK in Qatar gaat over twee jaar van start en afgetrapt op 21 november 2022. De finale vindt plaats op 18 december 2022. De 64 wedstrijden van het mondiale eindtoernooi worden zodoende in 28 dagen afgewerkt. Voor de groepsfase staan slechts twaalf dagen en dat komt neer op vier groepsduels per dag. De lokale aftraptijden (twee uur later dan in Nederland) zijn 13.00 uur, 16.00 uur, 19.00 uur en 22.00 uur. In de knockout-fase van het toernooi worden de wedstrijden om 18.00 uur en 22.00 uur afgetrapt.

De volledige loting:

Groep A: Portugal, Servië, Ierland, Luxemburg, Azerbeidzjan

Groep B: Spanje, Zweden, Griekenland, Georgië, Kosovo

Groep C: Italië, Zwitserland, Noord-Ierland, Bulgarije, Litouwen

Groep D: Frankrijk, Oekraïne, Finland, Bosnië en Herzegovina, Kazachstan

Groep E: België, Wales, Tsjechië, Wit-Rusland, Estland

Groep F: Denemarken, Oostenrijk, Schotland, Israël, Faroër, Moldavië

Groep G: Nederland, Turkije, Noorwegen, Montenegro, Letland, Gibraltar

Groep H: Kroatië, Slowakije, Rusland, Slovenië, Cyprus, Malta

Groep I: Engeland, Polen, Hongarije, Albanië, Andorra, San Marino

Groep J: Duitsland, Roemenië, Ijsland, Noord-Macedonië, Armenië, Liechtenstein