Feyenoord maakt einde aan twijfels omtrent Denzel Hall

De toekomst van Denzel Hall ligt bij Feyenoord. De huidige nummer vier van de Eredivisie maakt maandag via de officiële kanalen bekend dat de negentienjarige verdediger zijn contract heeft verlengd tot de zomer van 2024. De vorige verbintenis van Hall liep aankomende zomer af. De jongeling is actief voor Feyenoord Onder-21 en wacht nog op zijn debuut in het eerste elftal.

Het nieuwe contract is een belangrijke opsteker voor Hall, die in september een ernstige knieblessure opliep en sindsdien niet meer in actie kwam. Naar alle waarschijnlijkheid zit het seizoen 2020/21 er zelfs al op voor Hall, meldde het Algemeen Dagblad in september. Een maand eerder schreef KuipTalk dat er wat onzekerheid is over de toekomst van de jeugdspeler, daar Feyenoord hem ziet als centrale verdediger en hij zelf de voorkeur geeft aan de rechtsbackpositie.

Hall, die in augustus mocht meetrainen bij de selectie van Dick Advocaat, heeft inmiddels de knoop doorgehakt over zijn toekomst. Hij ziet het contract als een teken dat Feyenoord vertrouwen in hem heeft. "Ik moet nu laten zien aan de club dat ik het waard ben om in Feyenoord 1 te spelen. Ik heb er al een paar keer dichtbij gezeten, dus ik weet dat het haalbaar is. Aan mij om elke dag weer mijn beste beentje voor te zetten. Om beter en sterker te worden dan ik nu ben", beseft het jeugdproduct van de club.

"Denzel is een van de talenten die me aan het begin van mijn tijd bij Feyenoord al opviel", reageert technisch directeur Frank Arnesen op de website van Feyenoord. "Ik ben hartstikke blij dat we tot deze verlenging zijn gekomen. Hij is een zeer solide verdediger, sterk en robuust maar tegelijkertijd ook snel en met een goede kop erop. Hij kreeg dit jaar te maken met wat fysieke tegenslag, maar hij knokt keihard om weer terug te komen op zijn hoge niveau. Ik kan niet wachten om hem daar te zien."