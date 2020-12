LIVE! De loting voor de kwalificatiereeks richting het WK 2022

Het Nederlands elftal leert maandagavond de tegenstanders kennen op weg naar het WK 2022. Vanaf 18.00 uur vindt in Zürich de loting van de UEFA plaats voor de kwalificatiereeks van de mondiale eindronde. Vanwege de coronapandemie is het een online evenement, zonder vertegenwoordigers van nationale bonden. Rafael van der Vaart is wel aanwezig. De voormalig Oranje-international assisteert net als Daniele De Rossi bij de loting, die te volgen is via onderstaand liveblog.

Potindeling loting WK-kwalificatie voor Europa:

Pot 1: België, Frankrijk, Engeland, Portugal, Spanje, Italië, Kroatië, Denemarken, Duitsland en Nederland.

Pot 2: Zwitserland, Wales, Polen, Zweden, Oostenrijk, Oekraïne, Servië, Turkije, Slowakije en Roemenië.

Pot 3: Rusland, Hongarije, Ierland, Tsjechië, Noorwegen, Noord-Ierland, IJsland, Schotland, Griekenland en Finland.

Pot 4: Bosnië en Herzegovina, Slovenië, Montenegro, Noord-Macedonië, Albanië, Bulgarije, Israël, Wit-Rusland, Georgië en Luxemburg.

Pot 5: Armenië, Cyprus, Faeröer, Azerbeidzjan, Estland, Kosovo, Kazachstan, Litouwen, Letland en Andorra.

Pot 6: Malta, Moldavië, Liechtenstein, Gibraltar en San Marino.