Georginio Wijnaldum, de man van de ongekende 88,5% in de Premier League

Georginio Wijnaldum leverde zondagavond een productieve bijdrage aan de 4-0 zege van Liverpool op Wolverhampton Wanderers. Na nog geen uur spelen ontving de middenvelder annex Oranje-international de bal van Jordan Henderson en schoot hij, onder toeziend oog van tweeduizend fans van Liverpool, op fraaie wijze de 2-0 in de kruising achter Rui Patricio. Het was doelpunt nummer 26 in de Premier League voor Wijnaldum, die bezig is aan een thuisreeks die zijn weerga niet kent.

Wijnaldum maakte medio 2015 de overstap van PSV naar Newcastle United, waar hij in zijn eerste seizoen op Engelse bodem tot elf doelpunten in de Premier League kwam. Alle elf vonden op St James’ Park, de thuisbasis van the Magpies, plaats. De vierklapper van de Nederlander in het thuisduel met Norwich City (6-2) was het hoogtepunt. Na de degradatie van Newcastle maakte Wijnaldum de overstap naar Liverpool.

Na 4,5 seizoen Liverpool staat de teller van Wijnaldum in de Premier League op vijftien treffers, waarvan zes in zijn eerste voetbaljaargang. Al deze zes kwamen op Anfield tot stand. Dat geldt ook voor zes van de negen resterende treffers als Liverpudlian. Pas op 15 september 2018 maakte de middenvelder zijn eerste uitgoal in de Premier League, in de 1-2 uitzege bij Tottenham Hotspur. Daarna volgden ook uitdoelpunten tegen Cardiff City (0-2) op 21 april 2019 en Sheffield United (0-1) op 28 september 2019.

Van alle voetballers met minimaal twintig goals in de historie van de Premier League heeft Wijnaldum het hoogste percentage thuisgoals: 88,5 procent. Michael Carrick is met 20 van de 24 een goede tweede (83,3 procent), terwijl Graziano Pellè de top drie completeert: 18 van de 23 goals voor eigen publiek, oftewel 78,3 procent. In de top tien is slechts plaats voor één verdediger tussen alle middenvelders en aanvallers. William Gallas kwam voor Arsenal, Chelsea en Tottenham Hotspur tot 19 thuisgoals (van de 25 in totaal).