Frank Lampard komt met blessureupdate over Hakim Ziyech

Frank Lampard verwacht dat Hakim Ziyech over een aantal weken weer inzetbaar is voor Chelsea. De aanvaller viel afgelopen zaterdag geblesseerd uit tijdens het gewonnen competitieduel met Leeds United (3-1). Ziyech liep een hamstringblessure op in de aanloop naar de gelijkmaker van Olivier Giroud en werd na een half uur vervangen door Christian Pulisic.

Ziyech laat maandag een MRI-scan maken van zijn rechterbovenbeen. “We moeten de uitslag afwachten”, vertelde Lampard daags voor het laatste groepsduel met FK Krasnodar in de Champions League. “Hakim heeft het gevoel dat het niet zo erg is. Dat zou betekenen dat hij er slechts een paar weken uit ligt.”

Ziyech kon door blessureleed pas op 13 oktober zijn debuut voor Chelsea maken en speelde tot dusver dertien duels in alle competities. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en drie assists. Het duel met FK Krasnodar moet de Marokkaans international zodoende aan zich voorbij laten gaan. Na dinsdag staan er deze maand voor the Blues nog vijf Premier League-duels op het programma. Zo staat de derby tegen Arsenal op Boxing Day gepland.

Chelsea is met dertien punten uit vijf duels al zeker van de eerste plaats in de groep en een vervolg in de knock-outfase. Lampard geeft Kepa Arrizabalaga, die na een aantal mindere optredens zijn basisplaats is kwijtgeraakt aan nieuwkomer Edouard Mendy, tegen Krasnodar weer een kans onder de lat.