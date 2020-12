Aad de Mos sluit twee PSV-debutanten niet uit in Europa League

PSV verzuimde zondagavond tegen sc Heerenveen een hele mooie week af te sluiten. Nadat de ploeg van trainer Roger Schmidt donderdagavond de volgende ronde van de Europa League veiligstelde tegen Granada (0-1 overwinning), kwam het in Friesland goed weg met een 2-2 gelijkspel. Geen reden voor paniek, vindt Aad de Mos. In gesprek met het Eindhovens Dagblad sprak de oud-trainer alle vertrouwen uit in PSV en zijn Duitse oefenmeester.

De Mos zag donderdagavond een getergd PSV in de Europa League. “Dat is een zware uitwedstrijd waarvan iedereen denkt dat het niks wordt. Maar ze speelden zoals Schmidt het graag wil, een hele knappe prestatie. Tegen PAOK kwamen ze ook al heel knap terug met twee geweldige goals.” PSV begon goed tegen Heerenveen, maar moest in de tweede helft twee tegentreffers incasseren. Joël Piroe voorkwam in blessuretijd een nederlaag. “Ze speelden een geweldige eerste helft en dan kan ik me voorstellen dat de pijp een beetje leeg raakt. Je moet kijken wat er gebeurt in het internationale voetbal, alle wedstrijden worden in elkaar gedrukt. Het is een heel ander seizoen dan normaal. Schmidt doet het fantastisch.”

PSV speelt aanstaande donderdag de laatste groepswedstrijd in de Europa League op eigen veld tegen Omonia Nicosia. “Ze hebben het voordeel dat ze nu met een b-ploeg kunnen spelen, als je al van een b-ploeg kan spreken.” Rik Elfrink, clubwatcher namens de regionale krant, noemt de namen van Dennis Vos (linksback) en Shurandy Sambo (rechtsback) van Jong PSV als mogelijke kanshebbers op speelminuten. “Ze moeten het natuurlijk wel verdienen, maar je zou ze een kans kunnen geven”, reageert De Mos. “Aan de andere kant, als je Dumfries verliest ga je schuiven met Teze uit het centrum en moet je twee posities wijzigen. Dat is niet de bedoeling.”

PSV had met een overwinning op Heerenveen optimaal kunnen profiteren van het puntenverlies van Ajax, AZ, Vitesse en Feyenoord, maar de ploeg van Schmidt liep tegen het derde gelijkspel van het seizoen aan. Desondanks maakt De Mos zich geen enkele zorgen. “Je ziet de structuur en dat er vooruitgang wordt geboekt. Neem maar van mij aan dat het goed komt met PSV en Schmidt. Er hangt een goede sfeer in de groep.”