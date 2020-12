Ronald Koeman geïrriteerd tijdens persconferentie: ‘Wie verzint dat?’

Het was een weekend om heel snel te vergeten voor Ronald Koeman. Op bezoek bij Cádiz (2-1) liep de Nederlandse trainer met Barcelona tegen de vierde competitienederlaag van het seizoen op en keerde het pas diep in de nacht terug in Barcelona. Het duel met de nummer vijf in Spanje begon om 21.00 uur en dat zorgde voor de nodige irritatie bij de geplaagde trainer, die met zijn selectie rond 03.30 uur terugkeerde uit Zuid-Spanje en dinsdag alweer aantreedt in de Champions League.

Koeman zal met Barcelona snel de knop moeten omzetten, als dinsdagavond Juventus op bezoek komt voor het laatste groepsduel in de Champions League. De korte nacht leidde maandag tot de nodige frustratie bij Koeman tijdens de persconferentie. “Dat kan eigenlijk niet als je dinsdag alweer moet voetballen. Wie verzint dat?”, vroeg de Nederlander zich hardop af. “Wij hebben als enige club in LaLiga al vijf uitwedstrijden om negen uur ’s avonds gespeeld. Als je dan ’s woensdags weer moet spelen heb je een dag extra rust, maar nu niet.”

Het treffen met Juventus betekent een weerzien met Matthijs de Ligt, met wie de oefenmeester ook samenwerkte als bondscoach van Oranje. De Ligt moest de heenwedstrijd, die met 0-2 werd gewonnen door Barcelona, aan zich voorbij laten gaan door een schouderblessure. Als het aan Koeman had gelegen speelde De Ligt dit seizoen bij Barcelona en niet bij Juventus. “Het is jammer dat De Ligt voor Juventus speelt en niet hier, maar dat speelde zich allemaal af voor mijn komst”, vertelde Koeman over de pas 21-jarige verdediger. “Ondanks zijn leeftijd beschikt hij over veel ervaring. Hij doet er alles aan om zich dagelijks te verbeteren.”

Het drukke speelschema kwam Ousmane Dembélé zaterdagavond duur te staan. De aanvaller kwam halverwege de wedstrijd in het veld voor Philippe Coutinho, maar kwam niet geheel ongeschonden uit de strijd. De zoveelste tegenvaller voor de aanvaller van Barcelona. “Het is een van de redenen dat ik klaag over het schema”, vervolgde Koeman. “Voor Dembélé is het een stap terug. Hij voelde zich goed en fysiek heeft hij enorme stappen gezet. We weten dat hij een verleden heeft met blessures.” De blessure van Dembélé betekende alweer de tiende spierblessure voor de Fransman sinds hij in de zomer van 2017 de overstap maakte van Borussia Dortmund naar Barcelona.