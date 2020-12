Fàbregas roemt Oranje-international: ‘Hij kan de nummer één worden’

Cesc Fàbregas kijkt met genoegen naar de verrichtingen van Matthijs de Ligt. De verdediger van Juventus oogst lof in binnen- en buitenland en dat is ook de middenvelder van AS Monaco niet ontgaan. In aanloop naar de Champions League-kraker tussen Barcelona en Juventus van dinsdagavond vergelijkt Fàbregas de international van Oranje al voorzichtig met Sergio Ramos. “Hij kan de nummer één worden”, aldus Fàbregas tegenover Tuttosport.

In gesprek met de Italiaanse sportkrant blikt Fàbregas uitgebreid vooruit op de confrontatie in de Champions League van dinsdagavond tussen Barcelona en Juventus. Hij heeft speciale aandacht voor De Ligt, die net als Fàbregas in het rijtje winnaars staat van de Golden Boy Award. “Hij heeft een geweldige persoonlijkheid. De Ligt kan de nummer één worden, net als Sergio Ramos. Gerard Piqué en Carles Puyol staan ook in mijn top de afgelopen jaren.”

Met Álvaro Morata treft Barcelona de topscorer van de Champions League. Fàbregas weet waar het geheim ligt van zijn veelscorende landgenoot, die in het miljardenbal dit seizoen al zes keer trefzeker was. “We hebben veel met elkaar gesproken toen we teamgenoten waren bij Chelsea. De laatste jaren heeft hij regelmaat, dankzij Juventus en zijn familie. Hij is erg blij en vormt met Cristiano Ronaldo een mooi aanvallend duo. Ze scoren allebei veel en doen het goed samen.”

Fàbregas verruilde vorig jaar het blauw van Chelsea voor het rood en wit van AS Monaco, maar dat had zomaar een Italiaanse club kunnen zijn. De oud-international sprak met meerdere clubs uit de Serie A. “Ik sprak met Ancelotti toen hij trainer was van Napoli en met Gazidis toen hij naar AC Milan ging, maar ik koos voor Monaco.” Als het aan Fàbregas ligt laat zijn pensioen nog even op zich wachten. “Ik hoop tot mijn 36ste te kunnen voetballen, dan heb ik een carrière van twintig jaar.”

Fàbregas kroonde zich in 2006 tot Golden Boy, terwijl De Ligt er in 2018 met de prijs vandoor ging. De laatste editie was een prooi voor Erling Haaland. Een terechte winnaar, vindt Fàbregas. “Ja, hij is enorm gegroeid. Samen met Kylian Mbappé is hij de spits van de toekomst.” De Spanjaard maakt gelijk van de gelegenheid gebruik om een kandidaat uit te roepen voor de Golden Boy Award van 2021. “Ansu Fati is de grote favoriet als hij zijn goede vorm herpakt na zijn blessure. Hij heeft veel snelheid en scoort altijd."