TOTO's tips: Ajax wil in cruciaal CL-duel negatieve reeks doorbreken

Deze week staat de apotheose van de verschillende poules in de Champions League op het programma, zo ook in groep D. Ajax en Atalanta gaan in een rechtstreeks duel uitmaken wie zich bij de laatste zestien mag scharen in het belangrijkste Europese clubtoernooi. Atalanta reist met een punt voorsprong (acht om zeven punten) af naar Amsterdam, waardoor alleen een overwinning genoeg is voor Ajax om net als in het seizoen 2018/19 de knock-outfase van de Champions League te bereiken.

De afgelopen periode werd er in Nederland volop gespeculeerd over de mogelijke uitgangsposities van Ajax richting het laatste groepsduel met Atalanta. Waar Ajax vorig seizoen in het laatste groepsduel met Valencia (0-1 nederlaag) aan een gelijkspel genoeg had om door te gaan in de Champions League, volstaat nu alleen een overwinning. De opdracht voor de Amsterdamse club is dus duidelijk en op twee gedachten hinken is deze keer niet van toepassing. Ajax is namelijk geen elftal dat gespecialiseerd is in het spelen op de 'nul'. In de laatste zes Champions League-wedstrijden incasseerde het telkens minstens één doelpunt, de langste reeks voor Ajax in het miljardenbal sinds december 2011 - oktober 2013 (toen tien wedstrijden op rij).

Atalanta verkeert momenteel niet in de beste vorm, aangezien het slechts één van de laatste zes officiële wedstrijden won (twee nederlagen en drie gelijke spelen), maar dit was wel uit tegen Liverpool (0-2). Na het teleurstellende gelijkspel tegen FC Midtjylland (1-1) kon de opponent van Ajax afgelopen weekeinde de krachten sparen, doordat het competitieduel met Udinese vanwege hevige regenval werd afgelast. Waar de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini zich bij dit beslissende slotstuk aan vast kan houden is zijn indrukwekkende reeks in uitduels in de Champions League. Atalanta won immers de laatste vier uitwedstrijden in het miljardenbal. Alleen Juventus won ook ooit minstens vier opeenvolgende Champions League-duels buitenshuis (vier duels tussen september 2016 en februari 2017 en vijf wedstrijden tussen december 2017 en oktober 2018).

Zoals zo vaak wordt er ook in deze belangrijke wedstrijd van Ajax gekeken naar Dusan Tadic. De Servische aanvaller is al zo vaak beslissend geweest voor de club uit Amsterdam, zo ook in de Champions League. Sinds zijn komst in 2018 was hij al goed voor acht doelpunten en tien assists in het hoofdtoernooi, in beide gevallen drie meer dan iedere andere Ajacied in deze periode. Ook dit seizoen staat de aanvoerder weer op als de belangrijkste pion van de manschappen van Ten Hag. Tadic was dit seizoen bij vijf van de zeven Champions League-doelpunten van Ajax betrokken (twee treffers en drie assists), waaronder een benutte strafschop in het eerste duel met Atalanta (2-2).

