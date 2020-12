Laporta zwaait met nieuw contract voor Messi: ‘Hij moet hier afsluiten’

Joan Laporta lijkt in de strijd om het voorzitterschap bij Barcelona volledig in te zetten op Lionel Messi. De presidentskandidaat, die in het verleden ook al de scepter zwaaide bij de Catalanen, is hoopvol dat Messi zijn carrière afsluit bij Barcelona en zegt er veel voor over te hebben om de Argentijn binnenboord te houden. “Ik beschouw hem als de beste voetballer uit de geschiedenis”, aldus Laporta tegenover Sport over Messi, wiens contract na dit seizoen afloopt.

Laporta mengt zich net als vele anderen in de discussie of Messi bij Barcelona moet blijven na dit seizoen. Als het aan interim-voorzitter Carlos Tusquets had gelegen was Messi afgelopen zomer verkocht door Barcelona om enigszins uit de financiële problemen te komen. Laporta denkt daar anders over en wil de aanvoerder in Barcelona houden. “Er zijn voor Messi veel redenen om te blijven, maar ik stel voor om na te denken over wat hij genereert. Dat is veel, zeker meer dan zijn salaris kost. Als een speler zoveel prijzen wint met een club, dient dit in het contract terug te komen.”

Naast een goed contract is Laporta van mening dat er meer nodig is om Messi over de streep te trekken om zijn contract te verlengen. “Messi laat zich niet leiden door geld. Je zult fantasierijk moeten zijn. We moeten hem een voorstel doen waarbij hij overtuigd raakt van het feit dat Barcelona in staat is om de Champions League te winnen”, gaat de kandidaat verder. Laporta leek in 2003 de verkiezing om het voorzitterschap te verliezen bij Barcelona, maar kon rekenen op de steun van Johan Cruijff en trok zo alsnog aan het langste eind.

Laporta geeft aan dat zijn relatie met de Argentijns international goed is. “Leo en ik hebben een goede verstandshouding. Het doet pijn dat er fans zijn die twijfelen aan Messi”, vervolgt hij. “We moeten nadenken over alles wat hij Barcelona in het verleden heeft gegeven. Als we hem laten gaan, keert hij nooit meer terug. Hij moet zijn carrière afsluiten bij Barcelona. Als ik president word bij Barcelona, verlengt Messi aan het einde van het seizoen zijn contract.”

Een ander heet hangijzer in het Camp Nou is trainer Ronald Koeman. De Nederlander kent een vlekkeloos seizoen in de Champions League, maar heeft in La Liga tot dusver de nodige moeite. Afgelopen weekend werd er met 2-1 verloren bij Cádiz. Laporta noemt het een kwestie van tijd dat Komen beter gaat presteren met zijn elftal. “Hij verdient het vertrouwen. Hij weet wat hij doet en je moet hem de tijd geven. Niet alleen omdat hij veel verstand heeft van voetbal, maar ook omdat hij een grootheid is bij Barcelona”, aldus Laporta over Koeman, die met Barcelona terug te vinden is op de negende plaats op de ranglijst.