‘Zoektocht Man United in Madrid lijkt slecht nieuws te zijn voor Fosu-Mensah’

Manchester United blijft op zoek naar versterkingen voor de defensie en volgens onder meer de Daily Mail is Kieran Trippier een serieuze optie voor manager Ole Gunnar Solskjaer. De inmiddels dertigjarige rechtsback moet na dit seizoen de overstap maken van Atlético Madrid naar the Reds. Trippier wordt naar verluidt gezien als aanvallende back-up voor Aaron Wan-Bissaka.

Solskjaer heeft geen twijfels over de kwaliteiten van Wan-Bissaka, maar desondanks wil hij graag Trippier over een halfjaar aan zijn selectie toevoegen. De voormalig verdediger van Tottenham Hotspur wordt op Old Trafford met name geroemd om zijn aanvallende kwaliteiten. Trippier wordt dit seizoen door trainer Diego Simeone voornamelijk gebruikt als optie aan de rechterkant van een vijfmansmiddenveld, met daarachter een verdedigingslinie van drie spelers. In anderhalf jaar tijd kwam hij tot 48 wedstrijden in het shirt van Atlético.

Het is niet bekend welke vraagprijs Atlético aanhoudt voor Trippier, wiens contract in het Wanda Metropolitano doorloopt tot medio 2022. De kans is aanwezig dat de Spaanse club na dit seizoen afscheid neemt van de vleugelverdediger, om zo te voorkomen dat hij een jaar later gratis de deur uitloopt. Atletico zag eerder dit jaar met Santiago Arias al een rechtsback vertrekken. Kort na zijn entree bij Bayer Leverkusen liep de voormalig PSV'er echter een zware enkelblessure op tijdens een interland voor Colombia, waardoor Arias dit seizoen niet meer in actie lijkt te komen.

Solskjaer kan voor de rechtsbackpositie bij Manchester United ook kiezen voor Timothy Fosu-Mensah, maar desondanks staat Trippier volgens verschillende Engelse media al voor langere tijd op het lijstje van de Noorse manager. De Nederlandse verdediger is na een periode vol blessureleed dit seizoen weer inzetbaar, al is het niet aannemelijk dat hij Wan-Bissaka op termijn uit de basis speelt. Fosu-Mensah zit geregeld op de bank bij Manchester United, maar invalbeurten zijn schaars.