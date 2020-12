Wijnaldum gewaarschuwd voor Heilige Graal: ‘Liverpool is echt een betere optie’

Peter Crouch hoopt dat Georginio Wijnaldum ervoor kiest om zijn verblijf bij Liverpool te verlengen. De middenvelder beschikt over een aflopend contract op Anfield en de Oranje-international is reeds genoemd als mogelijke aanwinst van zowel Barcelona als Real Madrid. Oud-speler Peter Crouch adviseert Wijnaldum echter om de regerend kampioen van Engeland trouw te blijven.

"Sommige spelers zien Barcelona en Real Madrid echt als de Heilige Graal, maar dat is niet gelijk een garantie op succes", waarschuwde Crouch zondag in een analyse voor Amazon Prime Sport. "Ik vind Liverpool momenteel echt een betere optie." Manager Jürgen Klopp blijft eveneens hopen op een nieuw contract voor Wijnaldum bij the Reds. "Ik hoop echt dat hij zijn handtekening gaat zetten. Hij speelt altijd bij ons en onze verstandhouding is erg goed. Dus ik hoop dat we er uit gaan komen met hem."

Paul Scholes vindt net als Crouch dat Wijnaldum gewoon in de Premier League moet blijven voetballen. "Met het aanvallende voetbal dat Liverpool wekelijks speelt, waarom zou hij dan willen vertrekken?", vroeg de oud-speler van Manchester United zich zondag hardop af na de 4-0 zege van Liverpool op Wolverhampton Wanderers. "Barcelona is met hem in verband gebracht, maar dat werd niks. Maar waarom zou hij ook weggaan bij Liverpool? Ik denk dat Liverpool weer kampioen wordt en daarnaast speelt hij nu in een erg goed elftal. Hij zou zeker bij Barcelona passen, zeker ook gezien de Nederlandse connectie daar. Maar we weten ook niet hoelang Ronald Koeman daar nog zit, aangezien de resultaten niet best zijn."

Wijnaldum zelf voelt er niets voor om zijn contractsituatie bij Liverpool in het openbaar te bespreken. "Ik heb in eerdere interviews al aangegeven dat ik niets wil loslaten over mijn contract. Ik praat alleen over de wedstrijden, het is de taak van de clubleiding om met nieuws over mijn contract naar buiten te komen", aldus Wijnaldum, die sinds medio 2016 is verbonden aan de mede-koploper in de Premier League.

De Oranje-international leek een halfjaar geleden een nieuw en meejarig contract te tekenen bij Liverpool, zo klonk het in de Engelse media. Enkele maanden echter kwam naar buiten dat de contractonderhandelingen tussen beide partijen op niets waren uitgelopen, waardoor de geruchten over een vertrek flink toenamen. Wijnaldum was zondag met een fraai doelpunt één van de uitblinkers bij Liverpool, dat op eigen veld dus weinig moeite kende met Wolverhampton Wanderers.