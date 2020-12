Louis van Gaal gelinkt aan terugkeer in Eredivisie: ‘Die staat er meteen’

Barry van Galen zou graag zien dat Phillip Cocu met ingang van volgend seizoen de trainer is van AZ. De middenvelder staat daarnaast niet onwelwillend tegenover de komst van Giovanni van Bronckhorst naar Alkmaar. Zelfs de naam van Louis van Gaal passeert de revue. AZ zoekt een nieuwe hoofdcoach na het plotseling ontslag van Arne Slot afgelopen zaterdag. Pascal Jansen neemt tot het einde van deze jaargang de honneurs waar in het AFAS Stadion.

"Ik had Phillip Cocu in mijn hoofd. En ik las ook Giovanni van Bronckhorst, dat vind ik ook goed. Die hebben ervaring met kampioenschappen Daar kan ik me ook wel in vinden. Ik zou het heel mooi vinden als één van die twee het wordt. En als je iemand het seizoen wil laten afmaken, dan zou ik Louis van Gaal kiezen. Die staat er meteen.", verklaart Van Galen maandag in gesprek met de NOS. Van Gaal was eerder tussen 2005 en 2009 al trainer van AZ, met het kampioenschap in zijn laatste seizoen als absoluut hoogtepunt van zijn periode in Alkmaar.

Cocu werd vorige maand ontslagen als manager van Derby County vanwege een reeks aan teleurstellende resultaten. Van Bronckhorst nam afgelopen vrijdag de beslissing om Guangzhou R&F te verlaten. De voormalig Feyenoord-coach verlaat China om zo meer tijd met zijn familie door te kunnen brengen in Nederland. Het lijkt er niet op dat één van deze coaches tussentijds instapt bij AZ.

Van Galen snapt dat AZ niet verder wilde met Slot. "Je gaat je toch richten op je nieuwe club. Slot is met AZ bezig, maar als-ie naar huis rijdt, belt hij met Frank Arnesen (technisch directeur Feyenoord, red.) om het elftal van Feyenoord voor volgend jaar klaar te maken." Desondanks plaatst de oud-speler van de Alkmaarse club een kanttekening. "Maar ze hebben toch een beetje te emotioneel gereageerd. Ik had het niet meteen gedaan. Ze hadden moeten wachten tot de winterstop en hem in de tussentijd moeten verbieden om in de computers te kijken, zodat hij niet meer alle ins en outs van de club kon zien."

Een dag na het vertrek van Slot verloor AZ prompt met 1-2 van FC Groningen. Van Galen is dan ook bang dat zijn oude club moeilijke tijden tegemoet gaat op sportief gebied. Donderdag wacht het cruciale duel met HNK Rijeka in de groepsfase van de Europa League. "Het wordt een moeilijk verhaal nu.. De tegenstander hoort en leest alles. Ze weten dat AZ in een moeilijk pakket zit en kwetsbaar is. Die gaan heel anders het veld in. Bij AZ zit het nu anders in de koppies, dat is een week verschil met een week geleden", aldus de somber gestemde Van Galen.