Fabrizio Romano onthult werkwijze en legt herkomst ‘here we go’ uit

Fabrizio Romano wordt wereldwijd gezien als een van de grootste transferexperts. Tijdens de transferperiodes heeft de Italiaanse journalist de ene na de andere primeur op transfergebied. In een podcast op de clubwebsite van Ajax doet Romano een boekje open over zijn werkwijze. “Ik leef in een jungle. Je moet altijd het onverwachte verwachten. Dat is het idee van mijn werk. Ik moet er iedere dag voor werken om er iets voor terug te krijgen”, vertelt Romano.

In gesprek met presentator David Butler van Ajax krijgt Romano de vraag hoe hij zijn tijd vult buiten de transferperiodes om. “Tijdens de transferperiode is het heel makkelijk om aan nieuws te komen”, begint Romano. “Maar als je nieuws wil krijgen tijdens de transferperiode, moet je ook werken als de markt dicht is. Je moet contact houden met mensen, in gesprek blijven met mensen, nieuwe mensen ontmoeten en aan nieuwe bronnen komen. Het is zo ontzettend belangrijk om direct in contact te staan met de juiste mensen die jou nieuws gaan brengen tijdens de transferwindow.”

Romano vertelt dat hij de basis voor zijn primeurs legt tijdens het seizoen. “ Je moet een vriend zijn en niet slechts een journalist die tijdens de transferperiode opbelt. Want er zijn heel veel journalisten die tijdens de transferperiode bellen met zaakwaarnemers en directeuren”, weet Romano. “Het is daarom mijn missie om ook buiten de transferperiode relaties te onderhouden. Je moet een vriend zijn. Ik doe ook interviews met spelers en trainers. Dus ik blijf constant werken, zodat ik klaar ben om nieuws te verspreiden vanaf het moment dat de transferperiode opengaat.”

De telefoon van Romano staat dagelijks roodgloeiend. “Ik denk dat ik soms wel vijftig telefoontjes per dag pleeg. Maar het komt ook voor dat ik hele dagen op WhatsApp zit en dat geldt ook voor Instagram”, vervolgt hij. “Instagram is een heel belangrijk onderdeel geworden voor mijn werk. Ik stuur veel berichten naar nieuwe mensen, want ik probeer altijd aan nieuwe nieuwsbronnen te komen. Maar de oude bronnen zijn mijn belangrijkste, want hen vertrouw ik. Dus het gaat erom dat je jezelf iedere dag blijft updaten.”

Romano is op sociale media uitgegroeid tot een fenomeen. Zijn slogan ‘here we go’ wordt vandaag de dag zelfs door de grootste clubs gebruikt bij het aankondigen van een transfer. “Ik was niet van plan om mijn eigen handelsmerk te hebben. Het komt van twee of drie jaar terug”, legt de journalist uit. “Ik kan me de speler niet meer herinneren, maar ik plaatste veel tweets over deze ene deal van Manchester United. De fans van United wilde graag weten wat er ging gebeuren. Op de dag dat de deal werd gesloten plaatsten zij een tweet met ‘here we go’. De dag daarna tweette ik ook over andere spelers en toen zeiden United-fans en ook fans van andere clubs tegen me: ‘Fabrizio, kunnen we ook ‘here we go’ zeggen over deze deal?’ En zo is het begonnen. Ik vond het grappig en het leek me goed om hiermee door te gaan. Het werd toen mijn motto, maar het kwam toevallig tot stand.”

Tijdens transferperiodes kondigt Romano, gevolgd door 2,2 miljoen accounts op Twitter, tientallen transfers aan. Gevraagd naar zijn meest bijzondere primeur noemt de Italiaan de transfer van Mauro Icardi in 2013. “Het was mijn eerste belangrijke transfer en het was groot nieuws hier in Italië. Ik zal me altijd het gevoel blijven herinneren dat ik kreeg toen ik werd gebeld door zijn zaakwaarnemer. Hij vertelde me destijds in november dat in de zomer die volgde, dus zes maanden later, Icardi naar Inter ging. Ik vroeg me af hoe het mogelijk was. Hij zei toen: ‘Fabrizio, vertrouw me. Deze jongen gaat voor Inter spelen.’ Het was mijn eerste belangrijke primeur die ik nooit zal vergeten.”