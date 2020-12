Poolse zesdedivionist maakt melding van gesprekken met Royston Drenthe

Royston Drenthe lijkt mogelijk op korte termijn aan de slag te kunnen gaan in de zesde divisie van Polen. LKS Victoria Cisek maakt via zijn officiële Twitter-kanaal bekend dat er momenteel gesprekken gaande zijn met 33-jarige middenvelder, die tegenwoordig voor tweededivisionist Kozakken Boys speelt. De Poolse zesdedivisionist toont zich relatief optimistisch over de gesprekken met Drenthe.

“We zijn in gesprek met de 33-jarige Nederlander Royston Drenthe over een mogelijke transfer naar Victoria Cisek. De voormalig speler van Real Madrid is nu in Nederland. We zullen snel meer informatie geven over het verloop van de gesprekken, we hopen dat dit positief is”, schrijft Victoria Cisek op Twitter. De club uit een gehucht in het zuidwesten van Polen strijdt momenteel tegen degradatie uit de zesde divisie.

Jestesmy w trakcie rozmów z 33-letnim Holendrem Roystonem Drenthe odnosnie jego ewentualnego transferu do Victorii Cisek. Byly pilkarz miedzy innymi Realu Madryt przebywa obecnie w Holandii*. Wkrótce poinformujemy o dalszych rezultatach, które mamy nadzieje beda pozytywne. pic.twitter.com/DOeCv9cp9o — LKS Victoria Cisek (@victoriacisek) December 5, 2020

In de reacties op de tweet van Victoria Cisek wordt de club verweten dat er sprake is van een publiciteitsstunt, waarna de zesdedivionist toevoegt dat ‘beide partijen elkaar de helpende hand kunnen toesteken’. Drenthe verdween in de zomer van 2019 uit het profvoetbal, om bij tweededivionist Kozakken Boys aan de slag te gaan. In Werkendam heeft bij bovendien nog een contract tot de zomer van 2021.

Zijn profloopbaan voerde Drenthe langs Feyenoord, Real Madrid, Hércules, Everton, Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor en Baniyas, alvorens hij voor het eerst uit het profvoetbal verdween. Na even voor Xerxes te hebben gespeeld, kwam de enkelvoudig Oranje-international nog een jaar uit voor Sparta Rotterdam. Afgelopen week kwam Drenthe in het nieuws doordat de Rechtbank Zeeland-West-Brabant hem persoonlijk failliet verklaarde. “Ik ken de ins en outs niet en ik weet niet exact wat er aan de hand is, maar als dit is wat ik denk dat het is, is het niet zo belangrijk”, reageerde Drenthe daarop in gesprek met Voetbalzone.