Real Madrid en Barcelona krijgen te maken met Nederlandse arbiters

De UEFA heeft Björn Kuipers aangesteld voor het Champions League-duel tussen Real Madrid en Borussia Mönchengladbach van woensdagavond, zo maakt de KNVB maandagochtend wereldkundig. De Nederlandse arbiter wordt in het Estadio Alfredo Di Stéfano geassisteerd door landgenoten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. De VAR in de Spaanse hoofdstad is Pol van Boekel, met assistentie van Dennis Higler.

Kuipers was op 1 december nog de arbiter bij het thuisduel van FC Porto en Manchester City (0-0) in de groepsfase van het miljardenbal. Borussia Mönchengladbach begint woensdag met acht punten uit vijf duels als koploper in groep B aan het cruciale treffen in Madrid. De Koninklijke bezet de derde plaats met zeven punten, evenveel als nummer twee Shakthar Donetsk. Het eerste fluitsignaal van Kuipers in Madrid klinkt woensdag om 21.00 uur.

De KNVB maakt tevens bekend dat Jochem Kamphuis (VAR) en Kevin Blom (assistent-VAR) dinsdag in actie komen bij het thuisduel van Zenit Sint-Petersburg met Borussia Dortmund. Serdar Gözübüyük wordt diezelfde avond ingezet als vierde official bij de ontmoeting van Barcelona met Juventus in het Camp Nou. De Duitser Tobias Stieler is aangesteld als scheidsrechter voor het afsluitende groepsduel in groep G.