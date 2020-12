Fabrizio Romano tipt Braziliaan bij Ajax: ‘Hij lijkt op Joshua Kimmich’

De Italiaanse journalist Fabrizio Romano is de afgelopen transferperiodes uitgegroeid tot een van de grootste transferexperts ter wereld. In aanloop naar de Champions League-wedstrijd van woensdag tussen Ajax en Atalanta is hij uitgenodigd door de Amsterdammers in een podcast en daarin kiest hij zijn favoriete Ajax-spelers en heeft hij een tip voor directeur voetbalzaken Marc Overmars.

Op de clubwebsite van Ajax krijgt de Italiaanse journalist van presentator David Butler de vraag welke Braziliaanse speler Overmars moet proberen om naar de Johan Cruijff ArenA te halen. Romano hoeft niet lang na te denken en noemt Gabriel Menino, de twintigjarige middenvelder van Palmeiras. “Ik kan er veel noemen, omdat ik veel spelers in Brazilië volg”, aldus Romano. “Als ik er dan toch eentje moet kiezen dan zou ik voor Gabriël van Palmeiras gaan. Hij is eenzelfde type als Joshua Kimmich van Bayern München. Niet een typische Braziliaanse speler, maar heel bruikbaar. Hij is ook multifunctioneel en hij kan als rechtsback, centrale verdediger of middenvelder spelen. Hij is een erg goede speler en houdt hem in de gaten.” De controlerende middenvelder annex Braziliaans jeugdinternational staat tot medio 2024 onder contract bij Palmeiras en zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op tien miljoen euro.

Gevraagd naar de favoriete Ajax-transfer aller tijden kiest Romano voor Antony. “Ik hoopte dat hij naar Italië zou komen, want AS Roma en AC Milan bekeken hem. Bij Ajax is hij de perfecte vervanger van Hakim Ziyech. Ik ben ervan overtuigd dat hij in de toekomst een absolute wereldster wordt.” Romano kan zich het moment dat hij Antony voor het eerst zag spelen nog goed herinneren. “De eerste keer dat ik Antony in actie zag, was toen hij nog bij São Paulo speelde. Ik ken zijn zaakwaarnemer, hij is een vriend van me. Ik stuurde hem meteen een berichtje: 'Deze jongen is fantastisch. Hij wordt zeker een topspeler’, zei ik. Ajax heeft er heel goed aan gedaan om hem naar Amsterdam te halen.”

Romano noemt Antony zijn favoriete Ajax-speler, maar ook Nicolás Tagliafico staat er bij hem goed op. “Ik houd van Tagliafico en ik houd ervan als vleugelverdedigers snel zijn aan de bal. Hij is er daar één van. Naar mijn mening is hij één van de beste linksbacks ter wereld.” Tagliafico zette vorige week nog zijn handtekening onder een nieuw contract bij Ajax. De Argentijns international ligt tot medio 2023 vast in de Johan Cruijff ArenA.