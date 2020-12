Open sollicitatie voor De Boer: ‘Niet veel Nederlande spitsen die dat doen’

Wout Weghorst tekende zaterdag tegen 1. FC Köln (2-2) voor zijn zevende doelpunt namens VfL Wolfsburg in dit Bundesliga-seizoen. Een mijlpaal, want de boomlange aanvaller staat inmiddels op veertig competitietreffers in Duitsland in totaal. Weghorst hoopt met het oog op het EK dat zijn prestaties in Wolfsburg niet onopgemerkt blijven bij bondscoach Frank de Boer.

"Ik denk dat er in Europa niet veel Nederlande spitsen zijn die meer hebben gescoord dan ik de afgelopen jaren", analyseert Weghorst in een interview met De Telegraaf. "Meer kan ik er niet aan doen. Uiteindelijk is het aan de bondscoach om de beslissing te nemen. Het enige wat ik kan doen is zo goed mogelijk presteren. Hopelijk leidt het weer tot een uitnodiging." Weghorst, met vier interlands namens Oranje achter zijn naam, maakte in november 2019 voor de laatste keer zijn opwachting in het Nederlands elftal. In de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen Estland deed hij destijds een halfuur mee.

?? Wout Weghorst in zijn laatste 7 wedstrijden: ? 7 goals ??? 1 assist#koevfl pic.twitter.com/peLSuDWOFO — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 5, 2020

Ronald Koeman gaf meestal de voorkeur aan Memphis Depay of Luuk de Jong in de spitspositie van het Nederlands elftal en ook bij diens opvolger De Boer staat dit tweetal hoger in de pikorde dan Weghorst. De voormalig aanvaller van AZ en Heracles Almelo blijft ondertussen goed presteren in de Bundesliga. In de afgelopen tweeënhalf jaar is hij opgeklommen naar de zevende plaats op de ranglijst van scorende Nederlanders in Duitsland. In die periode wisten alleen Robert Lewandowski en de inmiddels naar Chelsea vertrokken Timo Werner vaken te scoren in de Bundesliga.

"Dat is de top van de top in Europa", beaamt Weghorst. "Als je daar dan achter zit, is dat hartstikke mooi. Dat is wel iets om trots op te zijn. Doelpunten maken is het allerbelangrijkste voor een spits. Het is ook goed dat ik dit seizoen veel doelpunten met het hoofd heb gemaakt. Dat is een belangrijk facet richting een toptransfer. De afgelopen jaren bleef het aantal kopgoals wat achter voor een spits van mijn lengte (1.97 meter, red.). Het waren er maar drie of vier in twee seizoenen. Nu heb ik er al meerdere gemaakt, zelfs drie achter elkaar."