‘Ik verwacht dat hij de stap naar een grotere club maakt en Oranje haalt’

Het leek er zondagmiddag lang op dat sc Heerenveen zou gaan winnen van PSV, maar door een doelpunt van Joël Piroe in blessuretijd eindigde het duel in het Abe Lenstra Stadion in een 2-2 gelijkspel. Joey Veerman nam in het treffen met de Eindhovenaren een assist voor zijn rekening en Pierre Vermeulen zag de 22-jarige middenvelder een uitstekende indruk achterlaten.

“Dé technische man van SC Heerenveen, die de lijnen uitzet”, stelt Vermeulen, die als rapporteur voor De Telegraaf naar het afgelopen Eredivisie-weekeinde keek. “Ik heb hem in zijn periode bij FC Volendam ook al vaker zien spelen en die jongen ontwikkelt zich razendsnel. Een speler om in de gaten te houden. Ik verwacht dat hij op relatief korte termijn de stap naar een grotere club gaat maken en dat we hem op termijn ook terug gaan zien bij Oranje. Daar heeft hij de kwaliteiten voor en dat is alleen maar mooi voor het Nederlandse voetbal.”

Ook Veermans ploeggenoot Mitchell van Bergen liet een goede indruk achter. “Heb je de 2-1 van SC Heerenveen tegen PSV gezien? Kwaliteit, techniek en afwerking kwamen daar samen. Alles zat erin. Van Bergen lijkt ook een goede connectie te hebben met Henk Veerman, die dient als aanspeelpunt en hem vervolgens kan lanceren”, zegt de oud-aanvaller van onder meer Roda JC Kerkrade, Feyenoord, Paris Saint-Germain en het Nederlands elftal. Ook FC Groningen (Damil Dankerlui, Ko Itakura en Patrick Joosten) en FC Twente (Joël Drommel en Queensy Menig) leveren na overwinningen op AZ en Ajax (allebei 1-2) meerdere spelers aan het team van de week van De Telegraaf.

“Een keeper met uitstraling. Dat zie je aan de manier hoe hij zich presenteert. Drommel had tegen Ajax niet zo gek veel te doen, maar hij staat zijn mannetje en is voor FC Twente gewoon een heel goede keeper. Die jongen zit nu al tegen een grote transfer aan”, zo luidt het oordeel van Vermeulen over Drommel. Ook diens ploeggenoot Menig kan op lovende woorden rekenen. “Die jongen lijkt bij FC Twente op zijn plaats en dan zie je hem groeien. Menig is een speler die snelheid weet te maken en er tegelijkertijd in slaagt om de bal kort bij zich te houden. Hij heeft een actie in huis en kan doelpunten maken.”

Volledige team van de week van De Telegraaf: Drommel (FC Twente), Dankerlui, Itakura (allebei FC Groningen), Pröpper (Heracles Almelo), Cox (Fortuna Sittard), Harroui (Sparta Rotterdam), El Messaoudi (FC Groningen), Veerman, Van Bergen (allebei sc Heerenveen), Joosten (FC Groningen) en Menig (FC Twente).