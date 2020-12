‘Ronald Koeman ergert zich groen en geel aan terugkerend probleem bij Barça’

Barcelona liet zich afgelopen zaterdag verrassen door Cádiz (2-1), tot grote woede en teleurstelling van Ronald Koeman. Volgens een analyse van Mundo Deportivo is de Nederlandse coach met name zeer ontevreden over de verdediging van zijn elftal in uitwedstrijden. Koeman eist naar verluidt meer agressie en wil daarnaast de tactische discipline in verdedigend opzicht aanhalen in Barcelona, zo klinkt het.

Tegen Cádiz incasseerde Barcelona op zeer knullige wijze het tweede doelpunt. De inworp van linksback Jordi Alba naar Clément Lenglet was al te geforceerd, maar de centrumverdediger kon de bal niet aannemen en doelman Marc-André ter Stegen trapte de bal vervolgens niet weg maar tegen de meegelopen Álvaro Negredo aan. De alerte spits zette Frenkie de Jong vervolgens op het verkeerde been en schoot de bal in het lege doel. "Ik heb er onderhand wel genoeg van, op zo'n manier een doelpunt weggeven mag gewoon niet gebeuren", foeterde Koeman na afloop op de persconferentie.

Mundo Deportivo meldt voorts dat Koeman niet snapt dat zijn spelers de instructies die voorafgaand aan een wedstrijd negeren. Ook de passieve manier van verdedigen is de Barcelona-coach een doorn in het oog. Koeman vindt het 'onacceptabel' dat zijn formatie zo wisselvallig is in met name uitduels en het wordt hoog tijd dat er met veel meer discipline wordt gespeeld als de tegenstander de bal heeft. De Champions League-campagne verloopt vooralsnog zeer voortvarend, maar met name de vorm in LaLiga is een bron van ergernis voor Koeman. Barcelona bezet na de nederlaag tegen Cádiz de teleurstellende negende plaats.

Wat Koeman ook niet zint is dat er teveel individuele fouten zijn gemaakt tot dusver dit seizoen, onder meer door De Jong, Ter Stegen en Gerard Piqué. Barcelona kijkt in veel wedstrijden al vroeg tegen een achterstand aan en moet dan vervolgens weer in de achtervolging. In de zeven competitiewedstrijden sinds 1 oktober, toen Celta de Vigo werd verslagen (0-3), incasseerde Barcelona in totaal elf doelpunten. Dieptepunt was de 1-3 nederlaag tegen Real Madrid in het Camp Nou. Koeman lijkt voorlopig nog geen grote namen te willen slachtofferen, maar het lijkt duidelijk dat het geduld van de coach begint op te raken. Barcelona heeft na tien speelronden in LaLiga een achterstand van maar liefst twaalf punten op koploper Atlético Madrid.