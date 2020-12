Valentijn Driessen ziet ‘kind van de rekening’ in trainersplaatje in Eredivisie

Valentijn Driessen denkt dat Fred Grim het ‘kind van de rekening’ kan worden in de huidige trainerstombola in de Eredivisie. De journalist schrijft in zijn column in De Telegraaf dat hij het desondanks raar zou vinden als de huidige trainer van RKC Waalwijk op de lange termijn niet in beeld komt bij AZ. Tegelijkertijd kan Driessen zich voorstellen dat een trainer met ambities zich door de huidige gang van zaken rond Arne Slot wel twee keer bedenkt voor hij bij AZ tekent.

Driessen doet een schets van het ‘trainersplaatje’ als de Eredivisie op 9 januari 2021 wordt hervat. “Arne Slot aan het roer bij Feyenoord, Dick Advocaat in de wachtkamer om een nationale ploeg te leiden op het Europees kampioenschap in 2021 of WK in 2022, Henk Fraser als hoofdtrainer van FC Utrecht, René Hake terug bij Jong FC Utrecht en Alfons Groenendijk de nieuwe man voor de groep bij zijn oude club Sparta”, schrijft de journalist van De Telegraaf. Daarmee wordt Grim volgens hem het ‘kind van de rekening’.

“Hij vertrok medio 2018 met slaande deuren op Het Kasteel. De huidige technisch directeur Henk van Stee van Sparta legde de belofte aan Grim om Dick Advocaat op te volgen naast zich neer en stelde Fraser aan”, vervolgt Driessen. Pascal Jansen heeft voorlopig tot het einde van het seizoen het roer van Slot overgenomen bij AZ. “Op lange termijn zou het vreemd zijn als Grim niet samen met iemand als Giovanni van Bronckhorst - met zijn data van vijf hoofdprijzen in vier jaar Feyenoord - op het lijstje staat bij AZ om volgende zomer hoofdtrainer te worden in Alkmaar.”

De trainerstombola is ingegeven door het ontslag van Slot bij AZ, als gevolg van zijn gesprekken met Feyenoord over de opvolging van Dick Advocaat. Driessen stelt dat Feyenoord als een ‘rode lap’ werkte bij directeuren Max Huiberts en Robert Eenhoorn, die volgens hem over ‘één nacht ijs gingen’ en de ‘boel op stelten’ hebben gezet. “Met deze vlucht naar voren, met dit niets en niemand ontziende signaal heeft het directieduo weliswaar spierballen getoond, maar tevens het belang van AZ ernstig geschaad. Waar damage-control op z’n plaats was, is AZ in brand gestoken.”

“Eenmaal geblust zal trouwens een veenbrand blijven woeden in Alkmaar”, zo gaat Driessen verder. “Volhardt de clubleiding om spelers en trainers op alle niveaus ten koste van alles te verhinderen naar Ajax, PSV of Feyenoord te vertrekken dan zullen sommigen zich wel tweemaal bedenken alvorens bij AZ te tekenen.”