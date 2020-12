Ten Hag lijkt in ieder geval één afwezige te hebben voor duel met Atalanta

In aanloop naar de beslissende Champions League-wedstrijd tegen Atalanta van komende woensdag kent Ajax-trainer Erik ten Hag de nodige personele problemen. David Neres en Noussair Mazraoui moesten het competitieduel met FC Twente van afgelopen zaterdag (1-2 nederlaag) aan zich voorbij laten gaan en volgens het Algemeen Dagblad komt het treffen met de Italianen voor de Braziliaanse aanvaller te vroeg.

Neres liep een blessure op in de uitwedstrijd tegen Liverpool (1-0 nederlaag) en deelde een dag later een foto waarop te zien was dat zijn onderbeen in een brace zat. Mede daardoor was hij afgelopen weekeinde niet van de partij en de aanvaller moet het treffen met Atalanta ook aan zich voorbij laten gaan. Daar tegenover staat dat er ‘goede hoop’ bestaat dat Mazraoui wel tijdig fit is voor de beslissende Champions League-wedstrijd.

Mazraoui verliet op Anfield vier minuten voor het einde het veld en was niet inzetbaar tegen FC Twente. In het Eredivisie-duel moest Ten Hag ook Perr Schuurs, Lassina Traoré en Nicolás Tagliafico uit voorzorg wisselen, maar dat lijkt geen gevolgen te hebben voor hun beschikbaarheid voor komende woensdag. “Er was nog geen sprake van blessures, maar ik heb ze gewisseld met het oog op woensdag en hun algemene fitheid”, zei Ten Hag afgelopen weekeinde in gesprek met Ajax Life. Hij kan overigens ook niet beschikken over de langdurige geblesseerde Mohammed Kudus.

“Natuurlijk komt dit door het drukke programma, de velden worden ook zwaarder. Dat heeft er allemaal mee te maken. Wij proberen de belasting van de spelers te sturen, zo goed en secuur mogelijk. Dat doen we door spelers zo nu en dan rust te geven”, gaf Ten Hag te kennen. Ajax moet komende woensdag in de Johan Cruijff ArenA (aftrap om 18.55 uur) winnen van Atalanta om te overwinteren in de Champions League. De Italianen kwamen zondag niet in actie, omdat de uitwedstrijd tegen Udinese wegens weersomstandigheden werd afgelast.