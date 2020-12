‘Apetrots’ Feyenoord belde nog naar AZ: ‘Geen behoefte aan een lulverhaal’

Het lijkt een kwestie van tijd voor Arne Slot door Feyenoord wordt gepresenteerd als de nieuwe trainer. Het Algemeen Dagblad bericht dat de Rotterdammers ‘apetrots’ zijn op de komst van de 42-jarige oefenmeester, die AZ achter zich laat. De afgelopen weken zat Feyenoord meerdere keren om de tafel met Slot en daarin is hem ‘op geen enkele wijze’ toegezegd dat er straks miljoenen klaarliggen om te investeren.

Feyenoord zoekt momenteel wel naar investeerders, maar die staan vooralsnog niet op de stoep. Slot kreeg dus vooral de onmogelijkheden in Rotterdam-Zuid voorgespiegeld en moet het volgend seizoen gaan doen met een vergelijkbaar elftal als waar Dick Advocaat nu werkt. Dat weerhoudt Slot er niet van om de overstap naar De Kuip te maken, waardoor er volgens het Algemeen Dagblad bij Feyenoord ‘heel veel mensen sinds vrijdagavond de polonaise lopen’. De Rotterdammers denken een 'megaslag' te hebben geslagen.

De afgelopen weken zat Feyenoord een aantal keer om de tafel met Slot, die bij AZ een aflopende verbintenis had en reeds kenbaar maakte dat hij die niet zou gaan verlengen. Technisch directeur Frank Arnesen heeft vrijdagavond nog een poging gewaagd om zijn collega Max Huiberts van AZ te bellen, om te vertellen van de belangstelling voor Slot. Huiberts nam echter niet op. “Als je het nieuws eerst van de media moet vernemen en je krijgt vervolgens nog iemand aan de telefoon die waarschijnlijk een lulverhaal gaat ophangen... Daar had ik niet zo’n behoefte aan”, zo tekent De Telegraaf op uit de mond van Huiberts.

Huiberts en algemeen Robert Eenhoorn besloten Slot zaterdagochtend op staande voet te ontslaan. Volgens het Algemeen Dagblad noemen ze dit in De Kuip off the record ‘erg overdreven’, al wordt er tegelijkertijd beaamt dat men hetzelfde zou handelen als PSV of Ajax zich op vergelijkbare wijze voor een trainer in Rotterdam zou melden. Feyenoord is in ieder geval ‘apetrots’ dat men erin is geslaagd om Slot binnen te halen. De oefenmeester werd de afgelopen tijd ook meer dan eens gelinkt aan Ajax.

Freek Jansen, Ajax-watcher voor Voetbal International, zegt dat Slot afgelopen zomer is gezakt op het schaduwlijstje van de Amsterdammers. “Ze hebben bij Ajax een nare smaak overgehouden aan hoe AZ vorig seizoen als club met die titelstrijd is omgegaan”, geeft Jansen aan in Studio Voetbal. “Zij nemen het Slot kwalijk dat hij zich op een bepaalde manier heeft geuit en dat dat niet Ajax-waardig was. Ze hebben hem wel altijd een hele interessante trainer gevonden, maar dit komt nu natuurlijk ook uit nu ze weten dat hij naar Feyenoord zal gaan.”