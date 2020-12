‘Een boodschap voor men die denkt dat Feyenoord geweldig gaat voetballen’

Het ziet er naar uit dat Arne Slot volgend seizoen de nieuwe trainer van Feyenoord gaat worden. De 42-jarige oefenmeester zou reeds in ‘verregaande onderhandelingen’ met de Rotterdammers zijn, wat AZ deed besluiten om hem afgelopen zaterdag per direct op straat te zetten. Willem van Hanegem waarschuwt in zijn column in het Algemeen Dagblad dat Slot niet direct van Feyenoord een geoliede machine zal maken.

Van Hanegem vindt het onzin dat mensen de 1-2 nederlaag van AZ tegen FC Groningen toeschrijven aan het vertrek van Slot. De oud-international stelt dat wanneer hij nog trainer in Alkmaar was geweest, men had geroepen dat Slot zijn spelers niet meer kon motiveren en dat de discipline gezien de rode kaart voor Fredrik Midstjö en Bruno Martins Indi verdwenen was. “Slot was toch ook gewoon de trainer toen AZ eerder dit seizoen een voorsprong van 4-0 verspeelde bij Sparta? En hij was de trainer toen AZ ook niet kon winnen van kleine clubs als Fortuna Sittard, VVV en ADO Den Haag? Het huidige AZ loopt blijkbaar dit seizoen tegen dat soort tegenvallers aan. Met en zonder Slot.”

“Het is ook meteen een boodschap voor de mensen die denken dat Feyenoord opeens geweldig zal gaan voetballen omdat Slot straks de baas is. Het is gewoon niet zo dat trainers die bij de ene club iets neerzetten dat ook meteen bij een andere club kunnen doen”, gaat de Kromme verder. Hij benadrukt overigens dat AZ onder Slot ‘vaak leuk voetbal’ heeft laten zien en dat Feyenoord wat beter kan. Tegelijkertijd stelt Van Hanegem dat er op Feyenoord meer gelet wordt dan op AZ. “Voor Slot is dat meteen duidelijk. Het ging het hele weekeinde over hem en dat zal zo blijven, want hij traint na de zomer de club met het mooiste stadion, met die enorme achterban en die grote historie.”

Van Hanegem kan begrijpen dat AZ hem de laan heeft uitgestuurd, omdat hij eerlijk van de gesprekken met Feyenoord had moeten vertellen. “Of hij dan niet was ontslagen, weet ik niet. Bij AZ vinden ze dat de tijd voorbij is dat hun mensen meteen voor Ajax, Feyenoord of PSV tekenen. Dat mag. Ik vind het wel vreemd dat ze hardop zeggen dat als er een buitenlandse club op de stoep had gestaan, hij misschien niet de laan was uitgestuurd”, schrijft hij. Van Hanegem vindt dat je de rol van een trainer niet moet overschatten.

“Toen Mario Been naar Feyenoord ging als trainer, werd hij afgebeeld als Che Guevara. Bij Gertjan Verbeek dachten ze Rambo in huis te hebben. Jaap Stam was van het opstropen van mouwen. En Giovanni van Bronckhorst was de ultieme Feyenoorder”, stelt Van Hanegem, die al deze trainers te maken zag krijgen met teleurgestelde fans. “Slot gaat echt niet zomaar even een geoliede machine van Feyenoord maken. Maar hij moet wel een kans krijgen om er iets van te maken. Maar Feyenoord zal meer moeten doen. De jeugdopleiding moet weer echte talenten afleveren. Ik hoor dat sommige mensen op Varkenoord al warmlopen om straks assistent te kunnen worden van Slot. Ik hoop juist dat ze die gretigheid steken in het ontwikkelen van talenten.”