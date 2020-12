Depay maakt fraai doelpunt; opmerkelijke eerste rode kaart voor Cherki

Olympique Lyon heeft zondagavond beslag gelegd op de derde plaats in de Ligue 1. Het team van trainer Rudi Garcia zegevierde mede dankzij een doelpunt van Memphis Depay met 1-3 over nummer dertien FC Metz. Door de driepunter heeft Olympique Lyon 26 punten verzameld; Lille OSC staat op basis van doelsaldo tweede, terwijl koploper Paris Saint-Germain twee punten meer heeft verzameld.

Olympique Lyon kwam vroeg in de wedstrijd, bij een stand van 0-0, nog goed weg door een gemiste strafschop van Metz. Nadat aanvaller Opa Nguette werd getorpedeerd door Marcelo, legde Farid Boulaya in de zevende minuut aan vanaf elf meter. De rechtsbuiten koos voor een laag schot in de linkerhoek, maar zijn intenties werden geraden door keeper Anthony Lopes. Tien minuten later was het raak aan de overzijde: Karl Toko Ekambi legde de bal terug richting Depay, die aan de rand van het zestienmetergebied doeltreffend was met een laag en diagonaal schot.

Ekambi speelde een hoofdrol in de wedstrijd, want na zijn assist kreeg de linksbuiten in de tweede helft twee doelpunten op zijn naam. Twee minuten na de onderbreking schoot hij vanuit een lastige hoek raak in het dak van het doel na een slimme pass van Houssem Aouar; vervolgens werd Ekambi gelanceerd door Lucas Paqueta, trok hij het strafschopgebied binnen en maakte hij oog in oog met keeper Alexandre Oukidja geen fout: 0-3. Boulaya zorgde een kwartier voor tijd voor de 1-3 na voorbereidend werk van Nguette.

De slotfase van de wedstrijd stond in het teken van rode kaarten. Drie minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd moest verdediger John Boye van Metz het veld ruimen voor een vermeende slaande beweging in het strafschopgebied richting Marcelo tijdens een onderling duel. Diep in de blessuretijd moest ook Olympique Lyon verder met een man minder. Het was een opmerkelijke rode kaart: na een counter schoot Rayan Cherki op keeper Oukidja en na de redding belandde het zeventienjarige toptalent met zijn noppen op het lichaam van de keeper, die gewisseld moest worden. Van opzet leek zeker geen sprake, maar toch ontving Cherki zijn eerste rode prent op het hoogste niveau.