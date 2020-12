Zeer jong AC Milan bezwijkt niet onder de druk en stelt concurrentie teleur

AC Milan heeft de ongeslagen status in de Serie A uitgebreid. Het team van Stefano Pioli won zondagavond met minimaal verschil van Sampdoria en stapte daarmee net als de rest van de concurrentie eerder dit weekeinde als winnaar van het veld: 1-2. De voorsprong op stadsgenoot Internazionale bedraagt vijf punten na tien speeldagen; Napoli en Juventus volgen op zes punten. Het basiselftal van Milan had een gemiddelde leeftijd van slechts 22 jaar en 10 maanden.

Het eerste bedrijf in Genua leek doelpuntloos te gaan eindigen, maar op slag van rust ging de bal op de stip. Jakub Jankto sprong met zijn arm omhoog en keerde de kopbal van Theo Hernández, waarna de scheidsrechter naar de stip wees. Franck Kessie faalde niet vanaf elf meter en schoot de bal door het midden en over doelman Emil Audero.

Tot de openingstreffer hadden Sampdoria en Milan elkaar goed in evenwicht gehouden. In de achtste minuut tikte Gianluigi Donnarumma op acrobatische wijze een kopbal van Lorenzo Tonelli over de lat en Alexis Ferrari kon ternauwernood een schot van Ante Rebic blokken. Laatstgenoemde dacht na 38 minuten spelen alsnog te scoren toen hij de bal langs Audero kreeg, maar Tonelli kreeg voor het elkaar om de bal van de doellijn te halen.

Milan kreeg meteen vlak na rust een grote kans op de 0-2: na voorbereidend werk van invaller Jens Petter Hauge mikte Sandro Tonali de bal met de buitenkant van zijn voet op de paal. Aan de andere kant van het veld kopte Morten Thorsby de bal over. Juist op het moment dat de thuisploeg begon aan te dringen, kwam Samu Castillejo van de bank en scoorde hij op aangeven van Rebic met zijn eerste balcontact.

Een acrobatische inzet van Albin Ekdal na een corner van Antonio Candreva betekende acht minuten voor tijd de aansluitingstreffer en bijna had de doelpuntenmaker ook voor de 2-2 gezorgd. In de laatste seconden kopte hij de bal in een vrijstaande positie maar net naast het doel. Bij Milan ontbraken gelouterde krachten als Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer, Ismael Bennacer en Mateo Musacchio door divers blessureleed.