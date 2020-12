Ronald Waterreus: ‘Een bankzitter van Ajax dacht: Onana doet niet mee’

Ronald Waterreus is gecharmeerd van André Onana. De doelman van Ajax beleefde dinsdag een ongelukkig moment in de verloren uitwedstrijd tegen Liverpool (1-0), maar over het geheel is Waterreus lyrisch over de kwaliteiten van Onana. "Je zou bijna de conclusie trekken dat hij te goed is geworden en dus getriggerd moet worden om op een hoger niveau te komen", stelt de voormalig keeper zondagavond bij Rondo.

In Liverpool leidde een inschattingsfout van Onana tot het enige doelpunt van de wedstrijd. De keeper dacht een voorzet van Neco Williams te kunnen laten lopen, maar had er niet op gerekend dat Curtis Jones bij de tweede paal opdook om de score te openen. "Hij schakelt gewoon soms af. Ik weet niet of dat goed Nederlands is", lacht Waterreus in het praatprogramma van Ziggo Sport. "Dit is echt een typisch Onana-moment. Ik denk dat hij denkt: het gaat wel goed. En het gaat ook heel vaak goed bij hem."

"Ik heb een paar keer wedstrijden gezien van hem in het stadion en ik heb contact gehad met een jongen die een tijdje achter hem op de bank heeft gezeten. Die zat soms vanaf de bank te kijken naar Onana en dacht: hij doet niet mee. Maar als de bal er dan is, dan wel", vervolgt de zevenvoudig international van Oranje. Reservedoelmannen van Ajax waren de afgelopen jaren Benjamin van Leer, Norbert Alblas, Kostas Lamprou, Bruno Varela en Dominik Kotarski, Kjell Scherpen en Maarten Stekelenburg.

"Af en toe staat hij bij de middencirkel te verdedigen en op te bouwen. Dan denk ik: je kunt ook overdrijven", plaatst Marco van Basten een kanttekening bij het spel van Onana. Waterreus blijft echter zeer positief. "Het is een tijd geleden dat ik heb gekeept, maar soms ben je jaloers op het gemak waarmee hij dingen kan doen. Hij is atletisch, snel... Ook toen het zo goed ging in de Champions League (in het seizoen 2018/19, red.) was hij superbelangrijk."