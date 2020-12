Jarige Richie Musaba zorgt in minuut 97 (!) voor stunt bij NAC Breda

FC Dordrecht heeft opnieuw voor een verrassing gezorgd in de Keuken Kampioen Divisie. De laagvlieger in de Keuken Kampioen Divisie won vorige week al van Jong Ajax (3-1) en was zondag voor het eerst sinds 1986 succesvol bij NAC Breda: 0-1. De jarige invaller Richie Musaba maakte in de allerlaatste minuut van de blessuretijd de winnende treffer. Door de zege is het team van interim-trainer Ben Kinds niet langer de hekkensluiter.

NAC domineerde in de eerste helft, maar de eerste grote kans was voor de bezoekers. Kevin üJansen kopte net naast uit een corner. FC Dordrecht zorgde uit tegenaanvallen voor gevaar. Zo werd Jari Schuurman na dik twintig minuten net op tijd van de bal gegleden door Roger Riera. NAC kreeg zeven minuten voor de rust een grote kans. Na een slechte terugspeelbal van Gianni Dos Santos was Mario Bilate niet scherp en mikte hij de bal naast het lege doel.

Bilate kreeg op slag van rust de kans om zich te revancheren. Na een goede steekpass van Lewis Fiorini mikte de aanvaller de bal echter, weliswaar uit een lastige hoek, in de handen van Anthony Swolfs. In de tweede helft was NAC lange tijd dreigender, maar ook FC Dordrecht liet zich niet onbetuigd met een harde vrije trap van Dos Santos en een aardige schietkans voor invaller Nikolas Agrafiotis.

???? Richie Musaba besluit zichzelf op zijn verjaardag maar eens te trakteren op een winnende goal in de 97ste (!) minuut! @fcdordrechtnl pic.twitter.com/kd7hKWnl4j — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 6, 2020

De blessuretijd stond vervolgens volledig in het teken van de twintigjarige Musaba. De invaller raakte in de eerste minuut van de blessuretijd al de paal. Zes minuten later was het alsnog raak. Na een lange rush plaatste de aanvaller de bal in de verre hoek via de binnenkant van de paal achter Nick Olij.

Dordrecht wipt na de overwinning zowel over FC Den Bosch als MVV wipt. Dinsdag staat de nieuwe trainer Jan Zoutman voor het eerst voor de groep bij Dordrecht. Hij werd zaterdag aangesteld als nieuwe hoofdtrainer, nadat eerder Harry van den Ham werd ontslagen. NAC blijft steken op de vierde plaats met 28 punten uit 15 wedstrijden.