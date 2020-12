Wijnaldum draagt fraaie goal in zege Liverpool weer op aan Van Dijk

Liverpool heeft zondagavond flink uitgehaald in de Premier League. Het team van manager Jürgen Klopp was in eigen huis met 4-0 te sterk voor Wolverhampton Wanderers. De fraaiste treffer kwam op naam van Georginio Wijnaldum na een klein uur spelen. De Nederlander vierde zijn goal, net als in de interlandperiode met het Nederlands elftal, met een Virgil van Dijk-viering, tot groot genoegen van de, nog altijd revaliderende, verdediger op de bank van the Reds. Niet alleen Van Dijk genoot zichtbaar van de wonderschone treffer: maximaal tweeduizend fans mochten weer de tribunes van het stadion op.

Een doelpunt van Mohamed Salah zorgde voor het klassenverschil in de eerste helft. Na dik twintig minuten spelen verzond Jordan Henderson een lange pass richting het strafschopgebied. Conor Coadu timede de bal niet goed met het hoofd, waarna de goed doorgelopen Egyptenaar het leer in de rechterhoek achter Rui Patricio schoot: 1-0. Het was voor Salah alweer zijn 52e treffer in de Premier League op Anfield.

Georginio Wijnaldum ?????? Let op de viering en de reactie van Virgil van Dijk! Geplaatst door voetbalzone op Zondag 6 december 2020



Wolverhampton Wanderers, dat de geblesseerde Raúl Jiménez nodig miste, kon alleen gevaarlijk worden in de zeldzame keren dat het team van Nuno Espirito Santo op de counter eruit kon komen. In de tweede helft trok het team van Klopp de wedstrijd definitief naar zich toe. Het was Wijnaldum die in de 58e minuut de 2-0 op het scorebord zette. Liverpool had in de omschakeling een overtalsituatie, waarna Wijnaldum ook de mogelijkheid had om de bal aan Sadio Mané of Salah te geven. Hij schoot de bal echter fraai in de rechterkruising.

Liverpool kwam na 67 minuten op 3-0: na een korte corner gaf Salah een pass waaruit Joel Matip de bal met het hoofd achter Rui Patricio kopte. Een eigen goal completeerde het debacle van the Wolves op Anfield. Na een lage voorzet vanaf rechts van Trent Alexander-Arnold was het niet Salah of Mané maar Nélson Semedo die de bal tegen de touwen werkte: 4-0. Bij de bezoekers kwam Ki-Jana Hoever niet van de bank af.

Virgil van Dijk loved Gini Wijnaldum's strike! ?? pic.twitter.com/KbDiVqmcIC — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) December 6, 2020

Door de overwinning komt Liverpool weer op gelijke hoogte met Tottenham Hotspur: de ploegen van José Mourinho en Klopp leiden de dans met 24 punten uit 11 duels. Chelsea en Leicester City volgen met respectievelijk 22 en 21 punten.