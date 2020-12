Advocaat niet blij met nieuw gerucht over Haps: ‘Dat mag Hugo Borst niet zeggen’

Het is nog altijd niet duidelijk waarom Ridgeciano Haps ontbreekt bij Feyenoord. De linksback was er in de afgelopen vijf officiële wedstrijden van Feyenoord niet bij en de club heeft niet laten weten waarom. Bij radioprogramma Langs de Lijn suggereerde Hugo Borst dit weekend dat er sprake is van psychische problemen bij Haps, al gaf hij toe niet zeker te zijn van zijn zaak. Dick Advocaat, de trainer van de Rotterdammers, laat bij Rondo blijken niet blij te zijn met de uitspraak.

"Dat mag hij niet zeggen", reageert Advocaat, die het gerucht niet bevestigt of ontkracht. "Volgende week is hij waarschijnlijk weer terug. Dan gaat hij waarschijnlijk weer trainen. Dan moet hij het zelf maar vertellen." Vanwege de privacywetgeving mag Feyenoord geen uitspraken doen over de reden van de absentie van Haps. Marco van Basten baalt van de wetgeving. "Daardoor wordt zo'n verhaal in de hand gewerkt. Misschien is het helemaal niet waar", stipt de analist aan bij het praatprogramma op Ziggo Sport.

"Ik vind het onzin dat clubs niet meer mogen zeggen wat een speler mankeert door de privacywet. Ik kan daar echt niet tegen. Het irriteert me iedere week", vervolgt Van Basten. "Ik vind het zo'n ridicule toestand. In de voetballerij moet je ermee stoppen. Als iemand last heeft van zijn enkel, kun je dat toch gewoon zeggen? Wat is dat nou voor idioterie?" Youri Mulder plaatst daar een kanttekening bij. "Stel dat er een speler is met psychische problemen, die niet wil dat de buitenwereld het weet. Dan is dat toch zijn goed recht?"

"Dat is wat anders", reageert Van Basten op zijn beurt. "Dat is een unicum. Ik vind het onzin dat er zo ingewikkeld over gedaan moet worden als een speler last heeft van zijn enkel of knie." Feyenoord maakte een kleine twee weken geleden bekend dat Haps enkele dagen alleen trainde om medische redenen en dat hij enkele weken niet beschikbaar zou zijn. Op sociale media deden wilde geruchten de ronde, zoals dat Haps in de gevangenis zou zitten, maar Advocaat liet al weten dat daar niets van waar is.