Roger Schmidt komt met verklaring; Perez en De Boer zetten vraagtekens

Roger Schmidt heeft geen spijt van het wisselen van Mohamed Ihattaren, Philipp Max, Cody Gakpo, Mario Götze en Donyell Malen in de uitwedstrijd van PSV tegen sc Heerenveen. Zonder de smaakmakers ontsnapte PSV zondag aan een nederlaag in Friesland (2-2). Ihattaren, Max en Gakpo werden bij 0-1 voorsprong naar de kant gehaald en na de 1-1 werden ook Malen en Götze gewisseld. Heerenveen kwam vervolgens op 2-1, waarna invaller Joël Piroe in de extra tijd een nederlaag van PSV kon vermijden.

“Deze beslissing levert ons juist één punt op”, vertelde Schmidt na afloop in gesprek met FOX Sports. “Richard Ledezma en Piroe maakten samen de tweede goal. Het waren goede wissels. Onze wisselspelers zijn altijd belangrijk voor ons. Als de basisspelers op zijn, zijn ze niet beter dan onze wisselspelers”, verzekerde de trainer van PSV. “Er is weinig verschil. Ik moet ervoor waken dat onze spelers geblesseerd raken. Als ze aan het einde vermoeid raken en moeten sprinten... Ik moet op ze letten.”

PSV speelde een sterke eerste helft en ging dankzij een doelpunt van Götze met een 0-1 voorsprong de rust in. In de tweede helft was het team van Schmidt geen schim meer van de ploeg voor rust. “Ik ben benieuwd wat de trainer in de rust heeft gezegd, daar ben ik echt benieuwd naar”, vertelde Ronald de Boer in de studio van FOX Sports. “Je zag het meteen al. Ik wil echt weten welke opdracht hij ze heeft meegegeven. Hetzelfde of iets achteruit zakken?”

“Daar leek het wel op.” De minimale voorsprong in het Abe Lenstra Stadion ten spijt: Schmidt haalde zijn betere spelers naar de kant. Daar kon Perez met zijn hoofd niet bij. “Hij heeft zijn vijf beste spelers gewisseld. Donderdag hoeft PSV niet te winnen en kan hij opstellen wie hij wil. Dat is opvallend”, verwees de analist naar de komende Europa League-wedstrijd tegen Omonia Nicosia. PSV is al zeker van de knockout-fase van het Europese toernooi.

Schmidt benadrukte dat vermoeidheid PSV parten speelde in de tweede helft. “We waren niet zo geconcentreerd meer. We hebben donderdag een zware wedstrijd in Granada gespeeld die veel energie kost. Onze spelers zijn mensen, ze kunnen niet altijd op honderd procent spelen. We mogen blij zijn met een punt, ook al hadden we goede zaken kunnen doen.” PSV kan voorlopig nog niet beschikken over Eran Zahavi. De spits viel donderdag tegen Granada in de Europa League in de slotfase van de tweede helft uit. “Zahavi missen we de komende twee weken sowieso. En misschien zijn we hem de hele maand december wel kwijt, dat is even afwachten.”

Naast Zahavi vielen ook Denzel Dumfries en Noni Madueke geblesseerd uit tegen Granada. Het tweetal kon zondag in Heerenveen wel weer meedoen. De captain hield zich op de vlakte over het wisselbeleid van Schmidt. "De trainer kijkt vanaf de zijkant. Hij ziet het goed en maakt de beslissingen. Daar houd ik me niet zo mee bezig", zei de rechtsback, die de vermoeidheid niet als excuus gebruikte voor de remise. "Als je aan de wedstrijd begint, moet je honderd procent zijn. Dat moeten we allemaal geven."