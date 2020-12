Ihattaren lacht en grapt in vermakelijk interview met FOX Sports

Mohamed Ihattaren steekt goed in zijn vel. De aanvallende middenvelder van PSV worstelde dit seizoen met zijn fitheid, maar maakte zondag tegen sc Heerenveen (2-2) zijn rentree in de basis. Na de remise van PSV tegen sc Heerenveen bedankt Ihattaren de fysiektrainer van PSV, Yann-Benjamin Kugel, met wie hij de afgelopen weken hard gewerkt heeft aan zijn fitheid. Verder maakt Ihattaren in het interview met FOX Sports de nodige grappen en oogt hij op zijn gemak.

In de afgelopen drie officiële wedstrijden van PSV kwam het toptalent niet in actie. Hij werd tegen PAOK Saloniki (3-2 zege) en Sparta Rotterdam (1-0 zege) aan de kant gehouden omdat hij niet fit genoeg was om te spelen; donderdag bleef hij tegen Granada (0-1 zege) op de bank zitten. Zondag kwam hij 57 minuten in actie in Friesland. "Het is afgesproken dat ik speel zolang ik kan. Ik kom natuurlijk uit een zware periode met veel ups en downs en ben blij dat de trainer vertrouwen in me heeft en dat ik minuten kan maken. Voor mij is dit belangrijk", vertelt Ihattaren.

?? Topfitte Mo Ihattaren haalt revanche bij @psv:



"Als je nu op m'n buik slaat, voel je alleen maar blokken." pic.twitter.com/Zx1qMtB5To — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 6, 2020

"Ik voel me weer fitter. Ik was er een tijdje even niet, dus ik ben blij dat de trainer me op het rechte pad heeft weten te houden", vervolgt de achttienjarige spelmaker, die mede dankzij de hulp van Kugel 'teruggaat naar de oude Mo'. "Ik ben blij met de hulp die ik van hem krijg, ik voel me echt fit. Als je nu op mijn buik slaat, voel je alleen maar blokken”, grapt hij. “Ik kreeg er kippenvel van dat ik weer mocht beginnen. De oude Mo komt heel snel terug. Vandaag voelde ik al een beetje, dus oppassen”, lacht Ihattaren. “Haha nee, ik ben wel op de goede weg. Daar ben ik blij mee."

Bij praatprogramma Dit was het Weekend concludeert analist Kenneth Perez dat Ihattaren zichzelf aan het hervinden is, na een periode ‘waarin hij alle kanten op ging’. De jongeling verloor een jaar geleden zijn vader, worstelde aan het begin van het seizoen met overgewicht en debuteerde in de selectie van Oranje. “Hij heeft het gemist om de goede speler te zijn waar iedereen over praat. Voetballen hoef je hem niet te leren, maar als hij fit en vrij is, dan is het een feest om naar te kijken."