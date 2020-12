Bayer Leverkusen ontpopt zich tot grote winnaar van het weekend in Duitsland

Bayer Leverkusen heeft zondagavond overtuigend afgerekend met Schalke 04. In de Veltins-Arena had de ploeg van Peter Bosz vanaf het eerste fluitsignaal de overhand en Leverkusen won dan ook ruim: 0-3. Leverkusen staat nu met 22 punten tweede, op een punt achter Bayern München. RB Leipzig volgt op de derde plek met 21 punten. Met de uitzege profiteert die Werkself maximaal van het puntverlies bij de concurrenten: Bayern en Leipzig remiseerden zaterdag tegen elkaar (3-3) en ook nummers vier Borussia Dortmund (1-1 tegen Eintracht Frankfurt) en vijf VfL Wolfsburg (2-2 tegen 1. FC Köln) verspeelden punten

Al na zeven minuten spelen kwam Schalke gevaarlijk voor het vijandige doel. Daley Sinkgraven kon echter met een ultieme poging voorkomen dat Mark Uth de bal kon intikken. Enkele minuten later kwam Leverkusen met een tegenstoot en dat leverde meteen een doelpunt op. Een hoekschop van Leon Bailey belandde in de doelmond. In een poging de bal op te ruimen passeerde Schalke-verdediger Malick Thiaw met een merkwaardige snoekduik zijn eigen keeper: 0-1.

Na een kwartier spelen kreeg Patrik Schick een grote mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen, maar de spits was gedesoriënteerd toen hij de bal voor zijn voeten kreeg en verzuimde van dichtbij te scoren. Schalke dacht na een half uur op gelijke hoogte te komen via Nassim Boujellab. De middenvelder zag zijn goal echter afgekeurd worden, aangezien Uth al eerder in de aanval een pass ontving in buitenspelpositie.

Kort na de pauze zag Nadiem Amiri zijn vrije trap uit de kruising gehouden worden door keeper Michael Langer, maar even later viel de tweede treffer alsnog voor Leverkusen. Opnieuw was het Bailey die een goede corner in huis had en Julian Baumgartlinger stond op de juiste plek om de bal in de verre hoek te koppen: 0-2. Sinkgraven veroorzaakte in de zeventigste minuut nog een penalty, maar Steven Skrzybski verzuimde het buitenkansje vanaf elf meter te benutten. Ruim tien minuten voor het eindsignaal gooide Leverkusen het duel definitief in het slot. Na slecht uitverdedigen van Schalke kregen de bezoekers de bal razendsnel bij Schick, die niet twijfelde en de 0-3 langs Langer schoot.