Kevin Blom middelpunt van financiële rel: ‘Hier heb ik geen woorden voor’

Kevin Blom heeft zich een financiële rel op de hals gehaald. De Belangenvereniging Scheidsrechters Betaald Voetbal (BSBV) is een intern onderzoek gestart naar de scheidsrechter. Volgens De Telegraaf moet de onderste steen bovenkomen over beschuldigingen aan het adres van Blom, die ten onrechte advocaatkosten van ruim 29.000 euro zou hebben laten betalen uit de verenigingskas van de BSBV. Daarnaast zou hij volgens aantijgingen voor 7000 euro ‘omstreden kosten’ hebben gedeclareerd, zo klinkt het. Blom zelf spreekt van ‘een storm in een glas water die inmiddels een orkaan is geworden’. “Ik betwist de ongefundeerde en anonieme aantijgingen.”

Volgens de krant wordt Blom beschuldigd door meerdere mensen in eigen kring. “De namen van de scheidsrechters en andere betrokkenen, die op dit moment anoniem wensen te blijven, zijn bekend bij de redactie van deze krant”, meldt De Telegraaf. BSBV-voorzitter Raymond van Meenen wil niet inhoudelijk reageren op het onderzoek. “Er zijn aan het nieuwe bestuur dossiers overgedragen. Het gaat hier om interne kwesties, dus meer inhoud kan en mag ik je er niet over geven. De uitkomsten koppelen we terug naar de leden.” Blom is als voormalig bestuurslid van de BSBV het vertrouwen kwijtgeraakt, zo werd duidelijk tijdens de algemene ledenvergadering op 5 oktober. Tijdens deze vergadering adviseerden de kascommissieleden Freek Vandeursen en Joey Kooij het bestuur om Blom vanwege ‘buitenproportionele uitgaven’ geen decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Dit advies werd overgenomen.

Scheidsrechter Björn Kuipers pleitte voor een laatste kans voor Blom, maar deze greep laatstgenoemde niet aan. Hij zou geweigerd hebben om in gesprek te gaan met het nieuw bestuur en een deel terug te betalen, waarna hij door de overgrote meerderheid van de leden is weggestuurd. Blom zegt zelf dat hij is opgestapt. Bronnen laten aan de krant weten dat Blom dat vertrek juist wilde voorkomen. De arbiter zou zelfs geweigerd hebben om te vertrekken en daarom voor ruim 29.000 euro AG Hart Advocaten uit Rotterdam ingeschakeld hebben om aan te blijven. Voormalig bestuursleden Rogier Honig en Roger Geutjes hadden er bij Blom al op aangedrongen om de eer aan zichzelf te houden. Beiden stapten in juli zelf op. “De reden omtrent het hoe en waarom betreft een interne bestuursaangelegenheid”, gaf Honig aan.

Nadat Honig en Geutjes waren opgestapt, bleef Blom als enige bestuurslid over. Ondanks het verzoek van de BSBV-leden om in de zomer geen uitgaven meer te doen, declareerde Blom ongeveer zevenduizend euro. “Het is vreemd en jammer”, reageert een van de betrokkenen anoniem. “Dit is een in drie maanden gedeclareerd bedrag, dat bestuurders voorheen niet eens in een heel jaar indienden. De BSBV bestaat volgend jaar vijftig jaar. Met een bijna lege kas wordt het vast geen groot feest. Er is niemand die Kevin tegen zichzelf in bescherming heeft kunnen nemen. En als je niet wilt luisteren, dan moet je op een gegeven moment maar voelen.”

Van Meenen vindt het nog te vroeg om iets te zeggen over de vraag of Blom 36.000 euro moet terugbetalen. “Je hebt als bestuur een aantal verplichtingen”, begint hij zijn uitleg. “Een daarvan is dat we verantwoording moeten afleggen aan de leden. Nu er is uitgekomen dat er onderzoek moet volgen, zullen we de uitkomsten en conclusies de volgende ALV presenteren. Het is aan de leden om zich vervolgens daarover uit te spreken. Delen zij onze conclusies en zijn zij het eens met onze voorstellen?” Van Meenen zegt het jammer te vinden dat de situatie is uitgelekt. “Want het gaat over mensen. Wij gaan hierin heel zorgvuldig te werk. We zoeken naar draagvlak en moeten door. Laat ik het zo zeggen: er liggen een hoop uitdagingen. Daarin nemen we onze verantwoordelijkheid.”

In een schriftelijke reactie aan de krant laat Blom weten dat hij ten overstaan van alle leden meerdere keren heeft aangegeven dat hij naar eer en geweten heeft gehandeld. Hij zegt dat hij alle medewerking heeft verleend om de ‘vervelende zaak’ tot een goed einde te brengen. “In het recente verleden is gebleken dat een of meerdere (bestuurs-)leden van de vereniging ervoor heeft/hebben gekozen om interne aangelegenheden anoniem met de pers te delen en zodoende de afgesproken mediacodes doelbewust te schenden. Dit is uiteraard een kwalijke zaak. De exacte reden hiervan laat zich raden”, schrijft Blom. “Daarnaast vind ik het een schande dat mogelijke collega’s de arbitrage hiermee in diskrediet brengen terwijl wij al onder een enorm vergrootglas liggen. Tevens vind ik het niet te rijmen dat dit binnen nota bene de belangenvereniging van de scheidsrechters tot uiting komt. Hier heb ik geen woorden voor. Overigens lees ik nergens over de facturen van de ’huisadvocaat’ waar de voorzitter en penningmeester gebruik van hebben gemaakt van 26 juni – 9 juli ter hoogte van 2800 euro en 9600 euro. De penningmeester heeft in dat kader nog snel voor zijn vertrek de rekeningen van deze advocaat betaald en heeft dezelfde dag plotseling opgezegd.”

Blom schrijft dat hij de discussie over de financiën graag snel opgelost ziet worden. “Ik betwist de ongefundeerde en anonieme aantijgingen en ik herken mij niet in het artikel”, vervolgt Blom. “Het betreft onrechtmatige uitlatingen en een doelbewuste aantasting op mijn eer en goede naam. Naar mijn mening is er sprake van smaad(-schrift) c.q. laster. Daarnaast schaden deze ’anonieme’ aantijgingen de scheidsrechters betaald voetbal en allen die daarbij betrokken zijn.” Tot slot doet Blom een oproep aan de anonieme bronnen: “Presteren doe je op het veld en niet erbuiten.” De KNVB is op de hoogte van het interne onderzoek van de BSBV naar Blom en ziet geen aanleiding om hem niet te laten fluiten. “Het is een aangelegenheid van de BSBV zelf”, reageert de KNVB. “De BSBV is een belangenvereniging voor (assistent-)scheidsrechters in het betaald voetbal, die onafhankelijk opereert van de KNVB. De BSBV komt op voor de belangen van de (assistent) scheidsrechters en is gesprekspartner voor de afdeling scheidsrechterszaken en directie betaald voetbal van de KNVB.”