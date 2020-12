Perez en De Boer stippen overgewicht aan: ‘Hij is iets te dik, honderd procent’

Kenneth Perez heeft zondagmiddag genoten van Ahmed El Messaoudi. Met twee doelpunten in een tijdsbestek van vijf minuten draaide de aanvallende middenvelder van FC Groningen de wedstrijd tegen AZ eigenhandig om: 1-2. Hoewel de analist van FOX Sports te spreken is over de sportieve prestatie van El Messaoudi, maakt hij zich zorgen om het gewicht van de gevierde man.

Halverwege de tweede helft, bij een 1-0 achterstand, sloeg El Messaoudi voor het eerst toe. Een schot van Patrick Joosten werd onderweg aangeraakt door de aanvallende middenvelder, waarna de bal in de verre hoek achter Bizot verdween. De gifbeker voor AZ was nog niet leeg, want diezelfde El Messaoudi schoot korte tijd later raak na goed voorbereidend werk van Joosten. Bij praatprogramma Dit was het Wekend wordt El Messaoudi door Perez 'echt een lekkere speler' genoemd.

Ahmed El Messaoudi in de wedstrijd tussen AZ en FC Groningen.

"Misschien is het helemaal niet zo, maar ik heb bij hem altijd het idee dat hij iets aan de corpulente kant is voor een absolute topspeler", voegt de Deen er echter aan toe. "Maar de techniek en inzet heeft hij wel. Ik vind hem een beetje Joey Veerman-achtige trekjes hebben. Hij weet eigenlijk altijd wat er om hem heen gebeurt en wat hij moet doen. Ik vind het een mooie speler in de kleine ruimte. Hij voetbalt heel makkelijk." Ronald de Boer twijfelt niet aan het overgewicht. "Hij is iets te dik, honderd procent."

Perez weet uit zijn eigen carrière dat het belangrijk is om uiterst fit te blijven. "Ik weet niet of het het shirt is, of dat hij gewoon zo gebouwd is... Maar in de top moet je een bepaald vetpercentage hebben, anders is het bijna niet te doen", stelt de oud-middenvelder van onder meer Ajax en FC Twente. "Ik heb ook gevoetbald en ik merkte echt het verschil wanneer ik op tien, acht of zeven procent zat. Je was gewoon alerter, beter, je kon langer doorgaan en meer doen."