Altay groeit uit tot held van Fenerbahçe; Süper Lig kent drie koplopers

Fenerbahçe heeft zondagavond geen fout gemaakt in de uitwedstrijd tegen Denizlispor. Op bezoek bij de nummer twintig van de Süper Lig won de topclub met 0-2, ondanks dat Serdar Aziz van Fenerbahçe in de tweede helft een rode kaart kreeg. Bij Fenerbahçe speelde Ferdi Kadioglu 82 minuten mee en hij vertolkte een hoofdrol bij de 0-1; Ismaïl Aissati stond negentig minuten op het veld bij de thuisploeg. Fenerbahçe voegt zich met 23 punten bij Alanyaspor en Galatasaray, die evenveel punten hebben.

Fenerbahçe had een kleine negen minuten nodig om de score te openen. Kadioglu speelde een hoofdrol bij het doelpunt: de buitenspeler drong vanaf de rechterflank langs een opponent het strafschopgebied binnen en legde de bal terug op Papiss Cissé, die op de juiste plek stond om van dichtbij de score te openen. De 0-2 kwam voort uit een corner van Caner Erkin. Na zijn indraaiende voorzet sprintte Gökhan Gönül richting de eerste paal om binnen te koppen.

Kort na het doelpunt dacht Fenerbahçe de marge verder op te voeren, maar een doelpunt van Marcel Tisserand werd afgekeurd. Voordat de verdediger de bal van dicht bij had binnengetikt, was er immers sprake van buitenspel toen Aziz de bal het strafschopgebied in slingerde uit een vrije trap. Acht minuten na de pauze kreeg Fenerbahçe echter een tegenvaller te verwerken: Aziz ontving twee gele kaarten binnen een minuut en moest tot grote woede van Fenerbahçe vertrekken.

Aziz beging een vermeende handsbal in het strafschopgebied en uitte vervolgens zijn onvrede naar de arbitrage. Hij kreeg een rode kaart en Denizlispor mocht aanleggen vanaf elf meter. Doelman Altay Bayindir pareerde de penalty van Hugo Rodallega echter, hield een harde volley van Aissati uit de bovenhoek én reageerde attent op een corner die bijna zijn doel in vloog, allemaal binnen twee minuten tijd. In totaal verrichtte Altay vijf reddingen en daardoor hielden de bezoekers de nul. Fenerbahçe en Galatasaray hebben 23 punten uit 11 duels; Alanyaspor staat op 23 uit 10.