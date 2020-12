Stengs geeft initiële schok toe: 'Mijn eerste reactie was: Waarom? Hoezo?’

Calvin Stengs houdt een dubbel gevoel over aan het vertrek van Arne Slot bij AZ. De Alkmaarders namen zaterdag onverwacht afscheid van de hoofdtrainer, die de gedoodverfde opvolger van Dick Advocaat is bij Feyenoord. In het eerste duel met interim-trainer Pascal Jansen aan de leiding verloor AZ zondag met 1-2 van FC Groningen. De chaotische aanloop naar de wedstrijd was niet bevorderlijk, beaamt Stengs na afloop bij FOX Sports.

Stengs laat in het interview weten dat hij op vrijdagavond al wel geruchten had gehoord, maar dat hij de volgende ochtend toch nietsvermoedend bij de club arriveerde. "Ik kwam aan op de club en begon gewoon met mijn eigen ding. Toen de staf plotseling naar boven ging, kreeg ik wel het gevoel dat er iets aan de hand was. Daarna werden we om elf uur ingelicht over de situatie en we hebben hem niet eens meer kunnen spreken: hij moest het pand volgens mij meteen verlaten", blikt Stengs terug.

Het was een hectisch weekend, geeft de buitenspeler aan. "Als de trainer vertrekt uit het niets en de hele voetbalwereld het niet had verwacht, dan is dat wel lastig", legt hij uit. In eerste instantie was ook Stengs geschokt door het besluit van het bestuur, maar uiteindelijk kon hij zich vinden in de beslissing. "Mijn eerste reactie was: ‘Waarom? Hoezo?’ Maar toen bleek dat Slot daadwerkelijk gesproken had met Feyenoord begreep ik de directie ook wel weer. We willen concurreren met sommige teams, waaronder Feyenoord, en als je trainer dan naar een concurrent gaat… Dat kan gewoon niet. Ik steun de directie daarin."

Jansen neemt zeker tot aan het einde van het seizoen de honneurs waar in Alkmaar. Stengs ziet in Jansen een geschikte opvolger, maar hij is wel teleurgesteld in het feit dat Slot vertrekt. "Het ontslag was absoluut moeilijk. Deze trainer heeft ons heel veel gegeven en ik heb vier jaar lang met hem mogen werken. Hij is verantwoordelijk voor de wijze waarop wij nu spelen. Het is lastig en hard, maar het is zoals het is", aldus Stengs, om er sarcastisch aan toe te voegen: "Het gebeurt ook in een mooie week." Het is aan de spelers om donderdag in het cruciale Europa League-duel met HNK Rijeka met een reactie te komen, legt hij uit. "Ik wil niet zeggen dat de nederlaag iets met de onrust te maken heeft, maar de aanloop naar de wedstrijd is natuurlijk wel anders dan normaal. We waren vandaag gewoon veel te slordig, ik zelf ook."