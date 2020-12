PSV ontsnapt tegen Heerenveen dankzij Joël Piroe en VAR

In navolging van Ajax, AZ, Vitesse en Feyenoord is ook PSV er niet in geslaagd om te winnen. Na puntverlies van de concurrenten had het team van Roger Schmidt zondag tegen sc Heerenveen dé kans om in te lopen op de Eredivisie-ranglijst, maar kwam het niet verder dan een 2-2 gelijkspel in Friesland. PSV kwam voor rust op voorsprong via Mario Götze, maar na de thee richtte Heerenveen zich op en dreigde een nederlaag door goals van Henk Veerman en Mitchell van Bergen. In blessuretijd was het invaller Joël Piroe die de 2-2 maakte en zodoende een punt redde voor PSV. In extremis werd een strafschop voor Heerenveen geannuleerd na ingrijpen van de VAR.

PSV maakte grote indruk in de eerste helft in het Abe Lenstra Stadion. De bezoekers waren heer en meester en hadden liefst 78 procent balbezit, maar moesten toch doelman Yvon Mvogo bedanken dat het niet op achterstand kwam. Heerenveen kreeg verschillende kansen en de grootste viel te noteren in de 21ste minuut. Joey Veerman stak Van Bergen de diepte in op de linkerflank. Laatstgenoemde had een scherpe voorzet in huis op Henk Veerman, die de bal tegendraads op doel schoot. Met zijn scheenbeen voorkwam Mvogo de 1-0 van de Heerenveen-spits. Minuten later was het Erwin Mulder die een fantastische redding in huis had op een knappe inzet van PSV-verdediger Boscagli. Op aangeven van Philipp Max werkte de Fransman de bal achter zijn standbeen langs op doel, maar het was Mulder die met een indrukwekkende reflex redding bracht.

Na een klein halfuur spelen kwam PSV verdiend op voorsprong via Mario Götze. Cody Gakpo werd de diepte ingestuurd en behield goed het overzicht. Hij stak Götze weg in het strafschopgebied en met een handig wippertje werkte hij de bal over Mulder heen. Dat PSV niet met een grotere voorsprong de kleedkamer opzocht na 45 minuten spelen was te wijten aan de scherpte voor het doel. De Eindhovenaren combineerden er lustig op los en kreeg in de 37ste minuut dé kans om de voorsprong te verdubbelen. Denzel Dumfries leverde een goede voorzet af bij de tweede paal, waar Cody Gakpo opdook en de bal van dichtbij net naast schoot. Aan de andere kant van het veld was het Mvogo die op slag van rust een inzet van Joey Veerman tot hoekschop verwerkte.

In de tweede helft kwam Heerenveen beter in de wedstrijd. In het eerste kwartier na rust drongen de Friezen wat meer aan en nam het de controle over. PSV-trainer Roger Schmidt greep in en bracht Jorrit Hendrix als vervanger van Mohamed Ihattaren, die zondag terugkeerde in de basis en het een uur volhield. Even later werd ook Max gewisseld, waardoor Hendrix linksback kwam te spelen. De bezoekers lieten na rust een groot verval zien en de gelijkmaker kwam twintig minuten voor tijd dan ook niet uit de lucht vallen. Joey Veerman stuurde Henk Veerman de diepte in. De PSV-verdedigers dachten aan buitenspel, maar Hendrix stapte net te laat. De Heerenveen-spits rondde oog in oog met Mvogo beheerst af: 1-1.

Heerenveen rook bloed en ging op jacht naar de voorsprong. Tien minuten voor tijd kreeg het loon naar werken via Van Bergen. De buitenspeler speelde Boscagli op fraaie wijze uit. Hij kapte de PSV-verdediger uit en schoot de bal vanuit een lastige hoek hard achter Mvogo. Met de wedstrijd van donderdag nog in de benen slaagde PSV er niet in om er een slotoffensief uit te persen. Toch werd het 2-2 via Piroe. De invaller scoorde van dichtbij en redde zodoende een punt voor zijn ploeg. Een minuut later leek het alsnog mis te gaan voor PSV toen scheidsrechter Bas Nijhuis naar de stip wees na hands van Ibrahim Sangaré. De middenveler kreeg bovendien een rode kaart, maar hij mocht blijven staan en de penalty ging niet door. De VAR annuleerde de penalty vanwege buitenspel in een eerdere situatie.