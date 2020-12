AZ loopt rood aan en incasseert nederlaag in eerste duel na ontslag Slot

AZ heeft de eerste wedstrijd na het plotselinge ontslag van Arne Slot als hoofdtrainer verloren. Met Pascal Jansen als tijdelijke coach op de bank ging men ondanks een voorsprong onderuit tegen FC Groningen: 1-2. Teun Koopmeiners, die donderdag in het Europa League-duel met Napoli (1-1) nog een strafschop miste, leek lange tijd uit te groeien tot matchwinner bij AZ. In de laatste twintig minuten werden de rollen helemaal omgedraaid door twee treffers van uitblinker Ahmed El Messaoudi. Door rode kaarten voor Fredrik Midtsjö en Bruno Martins Indi eindigde AZ het duel met negen spelers.

Na ruim twintig minuten spelen kwam AZ aan de leiding in Alkmaar. Een hoekschop van Midtsjö kwam via Martins Indi bij de tweede paal terecht, waar Koopmeiners vervolgens het laatste zetje kon geven: 1-0. FC Groningen liet zich ook niet onbetuigd in de eerste helft, wat onder meer tot uiting kwam in een schot van Jörgen Strand Larsen. Zijn inzet werd evenwel vakkundig gepareerd door AZ-doelman Marco Bizot. In het restant van de eerste 45 minuten werden aan beide kanten maar weinig kansen afgedwongen. Een voorsprong dus voor AZ halverwege.

In de tweede helft ging het alsnog helemaal mis voor AZ. In de 58ste minuut kreeg Midtsjö voor de tweede keer een gele kaart voorgehouden door scheidsrechter Serdar Gözübüyük, na een duidelijke overtreding op Remco Balk. De formatie van Jansen moest derhalve met tien spelers verder, al leek dat in eerste instantie geen groot probleem te zijn. Desondanks kon de thuisploeg de voorsprong niet vasthouden, voornamelijk door het slotoffensief dat door FC Groningen werd ingezet. Balk en Joosten raakten de lat, alvorens El Messaoudi in de 70ste minuut alsnog de gelijkmaker wist aan te tekenen.

Een schot van Patrick Joosten werd onderweg aangeraakt door El Messaoudi, waarna de bal in de verre hoek achter Bizot verdween. De gifbeker voor AZ was nog niet leeg, want diezelfde El Messaoudi schoot korte tijd later raak na goed voorbereidend werk van Joosten. Bij de treffer van de bezoekers raakte Dani de Wit geblesseerd, waardoor Ferdy Druijf zijn opwachting maakte als invaller. De rampmiddag van AZ was compleet toen Martins Indi ook met een tweede gele kaart, en dus een rode, naar de kant moest van Gözübüyük. In de zesde minuut van blessuretijd kreeg FC Groningen-aanvaller Mohamed El Hankouri een rode kaart nadat hij Owen Wijndal naar de keel greep, terwijl Koopmeiners bij hetzelfde opstootje een gele kaart ontving. AZ blijft door de gevoelige nederlaag op plek acht steken, terwijl het winnende FC Groningen over de Alkmaarders heengaat in de stand en nu plaats zes bezet in de Eredivisie.