Max Huiberts overrompelde Pascal Jansen: ‘Ik was onderweg naar de club’

Pascal Jansen zei niet direct ‘ja’ toen hij gevraagd werd om bij AZ het stokje over te nemen van Arne Slot. Na het gesprek met directeur voetbalzaken Max Huiberts en algemeen directeur Robert Eenhoorn had hij even de tijd nodig om het verzoek van de clubleiding op zich te laten inwerken. Op het trainingsveld hakte hij de knoop door en gaf hij groen licht. De nieuwe coach zal in ieder geval tot aan het einde van het huidige seizoen de honneurs waarnemen. In een interview voorafgaand aan de ontmoeting met Groningen vertelde Jansen aan FOX Sports hoe hij de afgelopen 24 uur heeft beleefd.

"Ik was onderweg naar de club toen Max mij belde, of ik al op de club was. Dat was ik nog niet, dus toen gaf hij aan: als je er bent, loop even bij mij naar binnen, want ik wil even het één en ander met je bespreken." Jansen kreeg de mededeling dat het einde oefening was voor Slot. Vervolgens werd hem gevraagd of hij het over wilde nemen. De berichtgeving rondom Slot kwam voor Jansen als een donderslag bij heldere hemel, zo verklaarde de kersverse trainer van AZ.

“Ik zei nog gekscherend gister bij mij thuis: ‘28 jaar in het betaalde voetbal en dan denk je inmiddels alles wel meegemaakt te hebben. Maar deze had ik nog niet meegemaakt.’ Ik was heel erg verrast, ik wist niks van gesprekken met Feyenoord. Er werd mij gevraagd of ik het over wilde nemen en dat heb ik even laten bezinken. Ik heb het verhaal aangehoord en het standpunt van de club was daarin heel helder.”

Jansen had eerst een training nodig om over het aanbod van de directie na te denken. “Het komt toch wel even binnen. Tijdens de training heb ik het even laten bezinken en goed nagedacht of ik in wilde gaan op het verzoek. Vervolgens zie je dan die jongens weer trainen en denk je: Het proces waar wij al jaren in zitten met deze spelersgroep, daar maak ik zo graag deel van uit. Voor mij was de keuze dus eigenlijk wel makkelijk.”

Naar eigen zeggen had hij geen weet van de plannen van Slot. Jansen heeft begrip voor de beslissing van zijn ex-collega. “Ik ben niet teleurgesteld, ik begrijp het wel. Iedereen moet het voor zichzelf bepalen. Arne heeft dit besloten en dat hebben wij te respecteren.” Zaterdagavond stuurde de ontslagen trainer nog een bericht via WhatsApp, maar verder heeft het tweetal nog geen contact gehad. “Ik heb Arne zelf nog een berichtje gestuurd vlak voor de training. Later op de avond kreeg ik een appje met wat persoonlijke boodschappen erin.”