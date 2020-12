PSV start met Dumfries en Ihattaren tegen Heerenveen

PSV begint zondagmiddag om 16.45 uur op bezoek bij sc Heerenveen met Denzel Dumfries vanuit de basis. De aanvoerder viel donderdag tegen Granada geblesseerd uit, maar is fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen in Friesland. Mohamed Ihattaren keert terug in de basis in de ploeg van trainer Roger Schmidt, terwijl Eran Zahavi en Noni Madueke naar de bank verhuizen.

PSV boekte afgelopen donderdag een belangrijke 0-1 uitzege op Granada, waardoor het zeker is van overwintering in de Europa League. In Spanje raakten Dumfries, Madueke en Zahavi geblesseerd. De medische staf is erin geslaagd om Dumfries weer op te lappen. Ihattaren ontbrak de afgelopen weken in de wedstrijdselectie omdat hij volgens Schmidt niet helemaal fit was. De trainer nam hem mee naar Spanje, maar tegen Granada zat hij negentig minuten op de bank. Zondag krijgt hij in het Abe Lenstra Stadion weer een basisplaats.

Opstelling sc Heerenveen: Mulder; Floranus, Van Hecke, Bochniewicz, Woudenberg; Kongolo, Dewaele, Veerman; Nygren, Veerman, Van Bergen

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Rosario Sangaré; Götze Ihattaren; Malen, Gakpo.