Perez: ‘Hij vindt het zó verschrikkelijk dat iemand van AZ naar Feyenoord wil’

Voorafgaand aan het thuisduel van AZ met FC Groningen kwam technisch directeur Max Huiberts met een verklaring omtrent het plotselinge ontslag van Arne Slot als hoofdcoach. De AZ-bestuurder vond het vooral teleurstellend dat hij in de media moest vernemen dat de coach reeds had gesproken met Feyenoord over de opvolging van Dick Advocaat. Volgens Kenneth Perez, die als speler een verleden heeft bij AZ, speelt er echter meer mee bij de beslissing om Slot weg te sturen.

"Hij (Huiberts, red.) vindt het zó verschrikkelijk dat iemand van AZ naar Feyenoord wil. En dat is de hoofdreden", verklaart Perez zondagmiddag in de studio van FOX Sports. Ook collega-analist Ronald de Boer zet vraagtekens bij de besluitvorming van AZ. "Het grootste probleem is, en dat heb ik gisteren ook tegen jou gezegd (presentator Jan Joost van Gangelen, red.), dat AZ Slot eigenlijk in dit zadel heeft geholpen. Zo van: 'Je bent assistent en je krijgt een kans van ons, en nu verlaat je het schip al eigenlijk, terwijl we jou daar eigenlijk net hebben neergezet als kapitein'. En dat doet AZ natuurlijk veel pijn."

"Bovenaan staat dat hij naar Feyenoord gaat, dat is het grootste probleem voor AZ", vult Perez De Boer aan. "En het tweede probleem is dat Slot AZ niet heeft verteld over Feyenoord. Als je het over John van den Brom hebt (die in december 2018 aangaf dat hij medio 2019 zou vertrekken bij AZ, red.), dan zeggen ze dat het heel open is gegaan. Terwijl FC Utrecht op dat moment ook een concurrent was voor AZ. Maar bovenaan staat dat het Feyenoord is en dat kunnen ze niet verkroppen", benadrukt Perez nogmaals.

"En dat zou betekenen voor Arne Slot dat als hij naar Feyenoord zou willen, in mei, als het seizoen afgelopen is, pas met ze zou mogen gaan praten. Slot heeft een mooie voetbalcarrière gehad, maar hij is niet binnen. Hij wil heel graag aan het werk en geld verdienen en bij een club als Feyenoord trainen. Dan kan je niet tot mei wachten, dat vind ik eigenlijk een beetje kinderlijk van AZ, om dat te verwachten van een trainer." Volgens De Boer had AZ de situatie op een veel betere manier kunnen oplossen.

"Dan laat je Arne Slot niet praten maar dan laat je Mino Raiola, want dat is zijn zaakwaarnemer, zijn spreekbuis zijn. En dan is nu alles al beklonken, dat maakt in principe niets uit. Dan zit Slot waarschijnlijk met zijn hoofd ook al bij Feyenoord. Ik vind het een beetje naïef gedacht van AZ, dat je dan niet meer met de club bezig kan zijn. Als ik Arne Slot een beetje ken, zoals wij hem allemaal hebben gezien, denk ik dat deze man nog geschikt genoeg is om zich te focussen op AZ." Perez vindt het 'ongelooflijk' dat Slot de interesse van Feyenoord niet eerder meldde bij de AZ-leiding. "Dan voelt hij toch aan zijn water van: 'Als het Feyenoord is, dan moet ik weg'. En daardoor heeft hij niks gezegd. Dat is toch best wel bijzonder."