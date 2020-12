Bukusu eist hoofdrol op bij NEC met curieus eigen doelpunt en grote misser

NEC is er zondagmiddag niet in geslaagd om te winnen op bezoek bij FC Den Bosch: 2-2. De bezoekers uit Nijmegen kenden een voortvarende start, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met een punt. Het meest opvallende moment van de ontmoeting in Den Bosch kwam in de eerste helft, toen verdediger Kevin Bukusu wilde terugspelen op doelman Norbert Albas, maar de bal tot zijn afgrijzen in de hoek zag belanden. Hij had NEC nog de winst kunnen bezorgen ver in blessuretijd, maar zijn kopbal van dichtbij vloog over het doel heen.

Al in de elfde minuut brak Jordy Bruijn de ban namens NEC met een fraaie vrije trap. Luttele minuten kreeg Rangelo Janga een grote mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen. In kansrijke positie schoot de NEC-aanvaller de bal echter in het zijnet. FC Den Bosch rechtte de rug en kwam halverwege de eerste helft op gelijke hoogte. Ringo Meerveld liet enkele spelers van NEC kansloos en schoot vervolgens beheerst binnen. Na bijna een halfuur spelen dacht Bukusu de bal rustig terug te kunnen spelen op doelman Norbert Alblas, maar tot zijn afgrijzen kwam de bal in de hoek terecht. Zijn medespelers waren duidelijk ontevreden over de curieuze actie van de centrumverdediger.

Let op wat er gebeurt als Kevin Bukusu wil terugspelen op de doelman van N.E.C. Nijmegen...?????? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 6 december 2020

De blunder van Bukusu werd NEC uiteindelijk niet fataal. Het was opnieuw Bruijn die mocht aanleggen voor een vrije trap en de middenvelder liet doelman Wouter van der Steen wederom kansloos met een geplaatste bal: 2-2. Door de treffer kort voor rust gingen beide ploegen met een gelijke stand aan de thee. In de tweede helft gingen FC Den Bosch en NEC vol voor de winst, zonder dat daar een winnaar uitkwam. Jizz Hornkamp had de thuisploeg de winst kunnen bezorgen, maar alleen voor Alblas schoot de spits vijf minuten voor tijd veel te zacht in.

De mee opgekomen Bukusu had zijn fout uit de eerste helft helemaal kunnen goedmaken. Na een vrije trap kwam de bal uiteindelijk bij hem terecht, maar zijn kopbal miste precisie en ging over het doel van FC Den Bosch heen, tot grote teleurstelling van alles en iedereen van de formatie van Nijemgen. NEC blijft vijfde, met 28 punten uit 15 duels. De Bosschenaren behoren met plek achttien tot de staartploegen in de Keuken Kampioen Divisie.