Ploeterend Feyenoord verliest wéér punten in De Kuip

Feyenoord is voor de vierde keer dit Eredivisie-seizoen tegen puntenverlies in een thuiswedstrijd aangelopen. Heracles Almelo hielden de Rotterdammers in De Kuip op een 0-0 gelijkspel, ondanks dat de bezoekers de laatste 25 minuten met een man minder speelden na een rode kaart voor Sinan Bakis. Door de remise tegen Heracles verzuimt Feyenoord om in punten gelijk te komen met Vitesse, de nummer twee op de ranglijst, en kan PSV later op de zondag de voorsprong op de Rotterdammers uitbreiden naar drie punten.

Berghuis bleef op eigen verzoek buiten de basiself, waarschijnlijk ook mede met het oog op de Europa League-wedstrijd tegen Wolfsberger AC van komende donderdag. Feyenoord kan zich met een zege in Oostenrijk verzekeren van Europese overwintering, ondanks de 0-2 nederlaag van afgelopen week tegen Dinamo Zagreb. Door de afwezigheid van Berghuis posteerde trainer Dick Advocaat twee nieuwe namen in zijn voorste linie: Nicolai Jörgensen was terug van een Europese schorsing, terwijl João Teixeira als vleugelaanvaller opgesteld werd.

Na een ongevaarlijk schot van Lucas Schoofs was de eerste grote kans voor Heracles. Rai Vloet dook plotseling vrij op voor de neus van Nick Marsman, maar de doelman van Feyenoord maakte zich breed en zag dat de middenvelder de bal tegen hem aan schoot. Kort daarna toonde de thuisploeg zich voor het eerst in het strafschopgebied van de tegenstander. Een schot van Luciano Narsingh zorgde voor weinig problemen voor doelman Janis Blaswich, maar kort daarna was hij wel kansloos bij een inzet van Tyrell Malacia. De vleugelverdediger ontving de bal binnen de zestien na doorkoppen van Jörgensen en schoot vervolgens direct, maar zijn inzet belandde op de lat.

Jörgensen, die de laatste tijd extreem worstelt met zijn vorm, kreeg de volgende mogelijkheid, toen hij ontsnapte aan de defensie van Heracles. Eenmaal in het strafschopgebied aangekomen fabriceerde hij een ongevaarlijk lobje. Grote problemen bleven in het restant van de eerste helft uit voor Feyenoord, maar zelf creëerden de Rotterdammers ook niet al teveel. Een vrije trap van Mark Diemers was nog de grootste mogelijkheid, al ging die een behoorlijk stuk naast het doel van Blaswich.

Er kwam weinig verandering in het speelbeeld na rust. Feyenoord zocht naar een opening, terwijl Heracles in de omschakeling voor dreiging zorgde. Na een uur spelen besloot Advocaat Berghuis alsnog binnen de lijnen te brengen als de vervanger van Narsingh. Kort daarna kwam Heracles met tien man te staan, nadat Sinan Bakis in een tijdsbestek van acht minuten twee gele kaarten kreeg voor het hinderen van een uittrap van Marsman en een overtreding op Marcos Senesi. In een overtalsituatie ging Feyenoord nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer.

Een schot van Orkun Kökcü kon gered worden door Blaswich, terwijl een voorzet van Berghuis net niet Jörgensen bereikte. Advocaat bracht Marouan Azarkan als vervanger van Uros Spajic om in de absolute slotfase te zoeken naar de openingstreffer. Na een snelle aanval dook Azarkan met nog vijf minuten op de klok vrij op in het strafschopgebied, maar zijn aanname was niet goed. Ook Naoufal Bannis kwam in de laatste minuten nog in het veld, maar tot een doelpunt kon Feyenoord desondanks niet meer komen. De laatste wapenfeiten waren een gevaarlijk schot van Toornstra, dat kon worden gekeerd door Robin Pröpper, en een poging van Berghuis.