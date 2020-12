Koeman incasseert volgende tegenvaller met tiende spierblessure in drie jaar

Ousmane Dembélé heeft in de uitwedstrijd van Barcelona tegen Cádiz (2-1 nederlaag) wéér een spierblessure opgelopen. De Catalanen maken via de officiële kanalen melding van een blessure aan de hamstring in het rechterbeen van de Franse aanvaller. Het is al de tiende spierblessure die Dembélé oploopt sinds hij in de zomer van 2017 voor 130 miljoen euro werd overgenomen van Borussia Dortmund.

Dembélé kwam in de rust van de wedstrijd tussen Cádiz en Barcelona als vervanger van Philippe Coutinho binnen de lijnen en stond vervolgens tot het laatste fluitsignaal op het veld. De Franse aanvaller kon niet voorkomen dat Barcelona in de tweede helft door de winnende treffer van Álvaro Negredo onderuit ging. Naar nu blijkt heeft Dembélé tijdens dat duel een hamstringblessure opgelopen. Barcelona kan nog niet bekendmaken hoe lang de aanvaller uit de roulatie zal zijn en spreekt van een afwezigheid 'voor onbepaalde tijd'.

De 23-jarige aanvaller speelde dit seizoen voorlopig twaalf officiële wedstrijden, waarvan zes als basisspeler. Daarin verzorgde Dembélé vier doelpunten en twee assists en trainer Ronald Koeman liet zich afgelopen vrijdag op de persconferentie in aanloop naar het duel met Cádiz nog lovend uit over hem. Nu lijkt de oefenmeester voorlopig geen beroep op hem te kunnen doen en dat is zeker niet voor eerst gedurende zijn dienstverband bij Barcelona.

In de afgelopen drie jaar kampte Dembélé al negen keer eerder met een spierblessure, waarvan vier keer een kwetsuur aan de hamstring. Vorig seizoen hield een hamstringblessure hem al tussen februari en augustus negentien wedstrijden aan de kant. Sinds zijn komst van Borussia Dortmund speelde Dembélé 86 officiële duels voor Barcelona, waarin hij 23 doelpunten en 18 assists verzorgde.