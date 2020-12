‘Wij zijn dolblij dat dat Arne Slot waarschijnlijk naar Feyenoord gaat’

Het lijkt erop dat Arne Slot de voornaamste kandidaat is Dick Advocaat na dit seizoen op te volgen als trainer van Feyenoord. De 42-jarige oefenmeester zou reeds in verregaande onderhandelingen zijn met de Rotterdammers en is om die reden per direct op straat gezet door AZ. Henk van Stee is blij dat Slot de nieuwe trainer van Feyenoord lijkt te worden, want dat betekent dat er niet bij Sparta Rotterdam zal worden aangeklopt voor Henk Fraser.

“Er zijn heel veel clubs die al jaren flirten met Henk Fraser. Maar wij zijn dolblij dat we te horen hebben gekregen dat Slot waarschijnlijk naar Feyenoord gaat”, geeft de directeur voetbalzaken van Sparta te kennen in het programma Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports. “Je houdt er wel rekening mee. Ik vind Fraser een uitstekende trainer, die met name bij een club als Feyenoord kan trainen. Dat heeft hij nu weer bewezen, hij is heel rustig gebleven na de eerste vijf wedstrijden. Hij haalt het maximale uit een spelersgroep en uit jeugdige spelers, kijk maar naar Appie Harroui, Dervisoglu, Ache. Die jongens hebben zich allemaal ontwikkeld.”

“Ik ben het er niet mee eens dat hij geen aanvallend voetbal speelt. Het is realistisch met het materiaal, dat doet Feyenoord ook met Dick Advocaat”, gaat Van Stee verder. “Die spelen met Leroy Fer ook heel gegroepeerd. Als ik naar FC Twente kijk... Het was niet zo dat Ajax slecht speelde, FC Twente heeft ook de kwaliteiten om hen pijn te doen. Ik denk dat Fraser het maximale eruit haalt, wetende dat je kwalitatief niet de beste selectie onder je hoede hebt. Je kan wel het beste team creëren.”

Van Stee krijgt vervolgens de vraag of er de afgelopen jaren aanbiedingen zijn binnengekomen voor Fraser. “Henk heeft een zaakwaarnemer, hij filtert eventuele aanbiedingen. Als er iets concreet is, komt het automatisch bij mij”, antwoordt hij. “Hij focust zich volledig op Sparta. Ik heb niks te willen, want er staat een clausule in zijn contract. Ik ga er alles aan doen om hem te behouden voor Sparta, maar als Utrecht komt en Henk wil graag, kan ik dat niet tegenhouden.”

Hans Kraay junior haalt aan dat de clausule voor geïnteresseerde clubs 500.000 euro bedraagt. Van Stee ontkent dit niet en beaamt dat er een clausule bestaat voor ‘die clubs’, waarmee hij mede naar FC Utrecht wijst. Het is nog niet duidelijk wie in de Domstad de opvolger wordt van de naar Racing Genk vertrokken John van den Brom. René Hake heeft tijdelijk zijn taken overgenomen. “AZ zal straks ook een optie zijn, want hij valt voor mij in de categorie van de vijf beste jongere trainers. Frank de Boer, Erik ten Hag en Phillip Cocu, daar hoort Fraser absoluut tussen. Als je ziet wat hij gepresteerd heeft bij ADO, Vitesse en nu al drie jaar bij Sparta.”

“Het zou me niet verbazen als er straks een club komt. Als die niet komt, zal de naam van Fraser de komende jaren ook genoemd worden”, vervolgt Van Stee. Er wordt hem tot slot gevraagd of de bij ADO Den Haag ontslagen Aleksandar Rankovic eventueel zal terugkeren als de assistent van Fraser. “Hij mag een assistent meenemen en als hij Rankovic wil binnenhalen, zou dat een optie kunnen zijn. We hebben een fantastische staf, dus wellicht doet hij dat niet. Dat weet ik niet. Rankovic is een jongen: je houdt van hem of je haat hem. Sommige spelers kunnen zijn bloed wel drinken, want hij probeert het maximale eruit te halen. Maar hij is een goudeerlijke trainer en op een gegeven moment ga je hem waarderen.”